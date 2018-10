AUCLAIR, Fernand



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, Québec, le 24 août 2018, à l'âge de 88 ans 7 mois, est décédé monsieur Fernand Auclair, époux en premières noces de feu dame Françoise Trudel et en secondes noces de feu dame Jeanne D'Arc Carmichael. Né à Québec, le 4 janvier 1930, il était le fils de feu dame Lucienne Bilodeau et de feu monsieur Alphonse Auclair. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Monsieur Auclair laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Johanne Yelle), Josette (Jean-Pierre Roy), Marie-France (Éric Dupéré); ses petits-enfants: Julie, Fabrice, Bénédict (Fanny Sirois Robichaud); sa sœur Thérèse; son frère Gilles (Claudette Asselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com Tél. : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de