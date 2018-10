ISABELLE, Jean-Marc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Marc Isabelle à l'Hôpital de l'enfant- Jésus. Il est parti avec dignité et sérénité, le 28 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer. Il était l'époux de dame Jocelyne Morency, fils de feu Lucien Isabelle et de feu Jeanne Maheux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne Morency; ses enfants: Manon Isabelle (Richard Caron), Patrick Isabelle (Karine Fortier) et leur mère Colette Bilodeau ainsi que Kevin-Morency et Isabelle (Fransheska Corbin). Il laisse également dans le deuil sa petite fille d'amour Emmanuelle, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Isabelle: Denise, Huguette (Renaud Martineau), Colette (feu Jacques Landry) et Lise (Gilles Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency: feu Évelyne Morency (feu Lionel Bédard), Jean-Luc Morency (feu Colette L'Heureux) et son amie Christiane Turgeon, Denise (André Blondeau), Lise (Jean-Guy Bussières), Réjeanne (feu Jean-Claude Fortier), France (André Pichette) et Sylvie (Alain Bernier); sa grande amie Jacinthe Fortier et ses nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au Dr Louis Roy, du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et à toute l'équipe du P5000 et des soins palliatifs du P2000 pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 , Tél : 418-525-4385 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-683-8666. Site internet : www.cancer.ca