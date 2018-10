Du mobilier à prix d’or pour l’ambassade au Mexique

OTTAWA | Des tabourets pour la salle à manger des employés à 465 $ aux chaises de travail payées 844 $ l’unité, l’ambassade du Canada au Mexique ne se gêne pas pour sortir le portefeuille quand vient le temps d’acheter du mobilier.

Ayant décidé de renouveler les meubles de son ambassade en 2016, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 400 000 $ pour faire table rase, révèlent des documents obtenus en vertu de la Loi d’accès à l’information par Le Journal et d’autres par la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Si plusieurs de ces achats semblent raisonnables, d’autres font sourciller.

Par exemple, les contribuables canadiens ont payé :

8910 $ pour 22 chaises en plastique de style Mayflower conçues comme un « origami » et qui étaient destinées à la salle à manger des employés ;

2325 $ pour cinq tabourets du même style qui accueilleront également le popotin d’employés de l’ambassade pendant leurs repas ;

12 790 $ pour 36 chaises Chair_One servant à décorer différentes salles de l’ambassade ainsi que plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des coussins en cuir qui les accompagnent ;

1137 $ pour un seul chariot manuel pour transporter jusqu’à 10 des tables qui sont installées dans la salle à manger des employés.

Photo d'archives Aaron Wudrick

Fédération canadienne des contribuables

« Les contribuables ne devraient pas rester assis face à de telles dépenses injustifiées, s’indigne le directeur de la FCC, Aaron Wudrick. Je comprends qu’il faut un certain décorum pour les endroits où l’ambassade peut accueillir des dignitaires, mais des dépenses comme plus de 400 $ pour des chaises destinées à la salle à manger des employés sont totalement inacceptables. »

Rappelons qu’en juillet, Le Journal publiait que cette même ambassade avait commandé 86 coussins en cuir au prix de 25 000 $ pour accompagner les chaises « Chair_One », soit 290,70 $ par coussin.

Achetés pour 15 ans

Au gouvernement, on se défend de gaspiller l’argent des contribuables en indiquant que ces produits sont achetés avec une durée de vie prévue de 15 ans avant le prochain remplacement.

On ajoute que les acheteurs du gouvernement ont aussi obtenu des « rabais substantiels » sur le mobilier. On remarque en effet des rabais allant jusqu’à 60 % sur certaines factures obtenues par Le Journal.

« Il s’agit de la première rénovation de l’ambassade du Mexique en 21 ans. Dans la mesure du possible, les vieux meubles sont réutilisés et remis en état, et les meubles qui ne peuvent pas être réutilisés dans l’ambassade seront revendus pour récupérer le plus possible les coûts », a indiqué Affaires mondiales Canada dans un courriel.

Chaise Mayflower en plastique: 405 $ chaque

Photo courtoisie