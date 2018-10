OUELLET, Gérard



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 26 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé, entouré de l'amour de siens, monsieur Gérard Ouellet, époux de dame Nicole Lafrance, fils de feu monsieur Lauréat Ouellet et de feu dame Irma Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h,La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Nicole, Gérard laisse dans le deuil ses enfants: Steeve (Yanika Côte) et Vicky (Carl Langlois); ses petits-enfants: Billy (Anne-Sophie Laplante), William, Alexys (Melly-Ann Audet), Emyl et Lainy; ses frères et sœurs: Laurent (Jocelyne Voyer), Robert (Jacqueline Denis), Denise (Lionel Lesage), Rita (Lucien Pelletier), feu Yolande (feu Maurice Bédard), Martin (Monique Cantin), Martine (Réal Hamel), feu Carmin, feu Carmen, Richard (Sonia Martel) et André (Rachel Lehoux); son beau-frère Christian Lafrance (Monique Lamontagne); sa belle-mère Cécile Nolin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Qualilou St-Onge, son équipe et le service de soutien à domicile pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.