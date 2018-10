GARIÉPY, Cécile Ferland



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 26 septembre 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Cécile Ferland, épouse de feu monsieur Gérard Gariépy. Elle demeurait à L'Ange- Gardien.où la famille vous accueillera à compter de 8h30. L'Inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial de l'avenue Royale. Madame Gariépy était la mère de: Danielle (feu Jocelyn Vézina), feu Diane (Jean-Pierre Beaudoin), feu Richard, feu Hugues (France Verreault), France (Michel Renaud), Donald (Marie-Claude Joubert), Jocelyne (Richard Lachance), Dominique (Hélène Bédard), Alain (Manon Lefrançois) et Réjean (Julie Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Nathalie, Caroline, Marie-France et Véronique Vézina, Frédéric, Dominic et Marie-Pier Beaudoin, Sébastien et Jean-Philippe Gariépy, Claudia Renaud, Christophe, Vincent et Audrey-Ann Gariépy, Pier- Olivier et Joanie Gariépy, Stéphanie et Marie-Claude Lachance, Marc-Antoine, Frédéric et Félix Gariépy, Marie-Philip et Alexandre Gariépy et Julien Gariépy ainsi que leurs conjoint(e)s; ses 28 arrière- petits-enfants; ses belles-sœurs: Ghislaine Laberge (feu Gérard Ferland), Jeanne-D'Arc Plante (feu Eugène Gariépy) et Thérèse Fortin (feu Robert Gariépy) ainsi que plusieurs neveux, nièces. Un sincère remerciement aux membres du personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et l'attention portée à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Sainte-Anne : 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Téléphone : 418 827-5773, poste 2802 https://votredondeviendragrand.com/ ou à la Fabrique de L'Ange-Gardien: 2315 Av Royale, Québec QC, G1C 1R1. La direction des funérailles a été confiée à