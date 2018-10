Eddyfi inaugure ses nouveaux locaux

Le maire de Québec a inauguré jeudi les nouveaux locaux d’Eddyfi Technologies, un investissement de 13,75 millions $.

Le nouveau bâtiment, situé dans le parc technologique Michelet, abrite le siège social de l'entreprise, un centre de recherche, un centre de formation et une unité de production.

La Ville de Québec a contribué pour 500 000 $ à cette implantation. En mai 2017, le maire, Régis Labeaume, avait affirmé l'importance d'aider des entreprises comme Eddyfi à prendre racine dans la région de Québec.

«Cela amène des chercheurs de haut calibre qui vont acheter des maisons et élever leur famille ici parce que la qualité de vie est au rendez-vous.»

Jeudi, le maire et le président et chef de la direction de l'entreprise, Martin Thériault, ont coupé le traditionnel ruban avant de faire une visite des lieux, en compagnie de John McCormick, vice-président des opérations et de Karine Lalancette, chef des projets immobiliers.

Eddyfi se spécialise dans le développement de technologies qui permettent de détecter les fissures et l’usure dans toutes sortes d’équipements métalliques, tels les pipelines, les avions et les centrales nucléaires.