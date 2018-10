Elton John au centre Bell: des adieux flamboyants

Pas de doute possible, Elton John a mis le paquet pour son tout dernier tour de piste, de passage jeudi soir au Centre Bell. Le chanteur offre avec son Farewell Yellow Brick Road des adieux à son image : étincelants, hauts en couleur et, surtout, impeccables.

Fans comblés

Et les fans dans tout ça ? Comblés. Totalement. Les ovations debout ont été nombreuses, chaque chanson étant d’ailleurs accompagnée d’un tonnerre d’applaudissements dès les premiers accords. Et l’enthousiasme de ces 17 800 fidèles était parfaitement justifié. Sir Elton s’est montré généreux et affable, y allant même de quelques « merci » lancés dans la langue de Molière qui ont ravi un Centre Bell plein à craquer.

Très, très, en voix

Évidemment, il y a plusieurs raisons de se désoler qu’Elton John mette une croix sur la vie de tournée. La première ? Les prouesses vocales du chanteur. Pour l’avoir déjà vu sur scène, on savait que c’est dans ce contexte que sa voix impressionne le plus. Mais les années n’ont fait qu’améliorer son registre avec des graves encore plus riches et des cimes vocales toujours aussi précises qu’à l’époque.

Un showman extraordinaire

Même à 71 ans Elton John n’a rien perdu de son talent de showman ni de son excentricité. Veston scintillant, paillettes, lunettes colorées... le look était clinquant, mais franchement impeccable. Et il a beau être constamment derrière son piano, il fallait le voir bondir sur ses pieds sans perdre la cadence, martelant le clavier à tout rompre devant des fans ébahis. L’habillage visuel de la tournée est d’ailleurs particulièrement réussi, avec un immense écran surplombant la scène, servant autant à relayer l’image du chanteur qu’à projeter des images et animations colorées qui, évidemment, nous en ont mis plein la vue tout au long de la soirée.

Tous les hits

En près de 50 ans les hits d’Elton John sont pratiquement innombrables. Mais le chanteur a tout de même réussi à offrir un survol exhaustif de sa carrière avec les principaux incontournables. De Bennie and the Jets à Your Song, en passant par Candle in the Wind, Tiny Dancer et Rocket Man, il a revisité son répertoire à grands coups de succès livrés avec une passion visiblement inébranlable.

LE VERDICT