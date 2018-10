État des forces en F1: Mercedes derrière Lewis Hamilton

En vertu d’une consigne d’équipe et d’une victoire, Lewis Hamilton a accru de 10 autres points son avance sur Sebastian Vettel au classement des pilotes après le Grand Prix de Formule 1 de Russie. Avec 306 points, Hamilton montre ainsi un avantage de 50 points sur Vettel.

C’est toutefois la remontée des deux voitures Red Bull, parties du fond de la grille, qui a animé cette escale au pays de Vladimir Poutine.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après cette course en Russie. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récentes épreuves sont prises en compte.

1 – Lewis Hamilton, Mercedes (1er lors du dernier classement)

Même s’il a signé la victoire, le Britannique a connu l’un de ses week-ends les plus difficiles des derniers mois. Battu par Valtteri Bottas en qualification, il a ensuite été devancé par Sebastian Vettel à la suite des arrêts aux puits.

Tenace, il a toutefois repris l’ascendant sur son dauphin à l’aide d’un dépassement culotté, et l’écurie Mercedes lui a offert la victoire sur un plateau d’argent en demandant à Bottas de s’écarter pour laisser passer son coéquipier.

2 – Esteban Ocon, Force India (3e)

Toujours sans volant pour 2019, le Français démontre l’étendue de son talent cette saison.

À Sotchi, il a toutefois été surpris par Charles Leclerc au départ, avant d’être coincé derrière Kevin Magnussen toute la course. Avec une neuvième place, il a obtenu ce qu’il a qualifié lui-même de «troisième place» pour lui, puisque les six monoplaces de Ferrari, Mercedes et Red Bull sont intouchables.

3 – Max Verstappen, Red Bull (2e)

Partant du 19e rang en vertu d’un changement de moteur, le Néerlandais n’a été rien de moins que sensationnel au premier tour, gagnant pas moins de six positions. Après sept boucles, il était cinquième. Il est même parvenu à mener la course après que les meneurs se soient arrêtés.

Le pilote Red Bull n’a ainsi montré qu’un retard de 31 secondes derrière Lewis Hamilton au drapeau à damiers. Une performance qui lui a d’ailleurs valu le titre de pilote du jour.

4 – Kimi Raikkonen, Ferrari (5e)

Le Finlandais a mené une course honnête une fois de plus, terminant quatrième après avoir pris le départ de cette même position. Il a concédé neuf secondes à son coéquipier Vettel, qui est monté sur la troisième marche du podium.

C’est le résultat convaincant de Monza qui permet à Raikkonen de conserver sa bonne forme dans ce palmarès.

Il reste maintenant cinq épreuves à Raikkonen pour obtenir une victoire cette année. Passant chez Sauber en 2019, ses chances de viser la première place seront considérablement diminuées.

5 – Valtteri Bottas, Mercedes (7e)

Bottas est à l’aise en Russie. En cinq présentations de ce Grand Prix, il a toujours dominé son coéquipier durant les qualifications, partant notamment devant Hamilton lors des deux dernières.

Toujours à la recherche d’une victoire cette année, le Finlandais menait lorsque Mercedes a décidé d’appuyer Hamilton dans sa course au titre des pilotes en utilisant une consigne d’équipe. Il n’en demeure pas moins que le Finlandais a été meilleur que Hamilton à Sotchi.

6 – Charles Leclerc, Sauber (ND)

Pour la première fois de la saison, une Sauber a été la «meilleure des autres», en septième place. Pour y arriver, Leclerc a notamment dû dépasser Magnussen. Il y est parvenu avec brio en le contournant par l’extérieur dans le virage 4, en parabole.

Le futur coéquipier de Vettel chez Ferrari a par ailleurs été le dernier pilote à terminer la course sur le même tour que les meneurs.

7 – Sebastian Vettel, Ferrari (6e)

À bord d’une voiture qui semblait moins performante que la Mercedes, Vettel a dû se contenter de la troisième place sur la grille de départ. Résilient, il a tout donné lors des deux tours qui ont séparé son arrêt de celui de Hamilton, si bien qu’il a gagné sa lutte pour prendre le deuxième échelon.

L’Allemand était toutefois à court d’outils pour garder son rival derrière. Après une manœuvre défensive à la limite de la légalité, il a dû se résigner à céder sa place.

8 – Sergey Sirotkin, Williams (4e)

Sirotkin a terminé dernier en Russie devant ses partisans après un contact lors du premier tour qui lui a fait perdre quelques positions. Ses résultats et ses faits d’armes à Singapour et à Monza lui permettent malgré tout de garder la forme dans cet exercice d’état des forces.

9 – Lance Stroll, Williams (10e)

Le Québécois fait bien depuis quelques courses. En Russie, il a profité des déboires de ses adversaires pour s’installer derrière la McLaren de Fernando Alonso. Il a toutefois été incapable de le doubler, terminant 15e. Un résultat satisfaisant au volant d’une Williams.

10 – Daniel Ricciardo, Red Bull (ND)

Tout comme Verstappen, Ricciardo s’est élancé en fond de grille. Un débris a toutefois endommagé son aileron avant lors du premier tour, ce qui l’a considérablement ralenti jusqu’à son arrêt, selon lui. Il a malgré tout conclu la course sixième.