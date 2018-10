BEAUDOIN, Berthe Perron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2018, à l'âge de 99 ans et 1 mois, est décédée Mme Berthe Perron, épouse de feu M. Émile Beaudoin. Elle demeurait à Sainte-Marie et autrefois de Saint-Théophile. La famille vous accueillera ausamedi le 6 octobre 2018 de 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise (Ange-Émile Boutin), feu Laurent, Richard (Lisette Paquet), Yvette (Jacques Giguère), Colette (Claude Giguère), Fernand (Odette Vigneault), Gilles (Danielle Lessard), Diane (Paulin Nappert), Yvon, Martin (Suzette Bizier) et Jules; ses 17 petits- enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses arrière-arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Roméo (feu Whelmine Pichette), feu Héliodore (feu Marie-Reine Lacroix), feu Honorius, feu Arthur (feu Yvette Boyer), feu Léopold (feu Juliette Fortier), feu Lucien (feu Jeannette Champagne), feu Marie-Ange (feu Joseph Gaboury), feu Ovila (feu Rose Beaudry), Blanche (feu Jacob Drouin) et feu Raoul (Yolande Morin); ses beaux- frères et belles-sœurs: feu Marie-Anna (feu Marcel Mathieu), feu Alice (feu Théobald Plamondon), feu Gérard (feu Fleurange Monette), Thérèse (feu Ovila Rancourt), feu Rosaire, feu Armand (Blandine Lapointe), feu Roland (feu Georgette Vigneault) et feu Maurice. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que celui des Jardins de la Falaise de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Société québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/fr