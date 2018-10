MARTEL DESROCHES, Janine



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 10 septembre 2018, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Janine Desroches, épouse de feu monsieur Gérard Martel, fille de feu madame Adrienne Boisvert et de feu monsieur Antonio Desroches. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil sa fille Johane (Pierre Létourneau), sa belle-fille Lucie Lachance (feu Chrystian Martel) (Denis Gravel), son petit-fils Jean- Nicholas Martel (Jessica Barnes), ses arrières-petits-fils Louka et Noah. Ses soeurs, belles-soeurs et beaux-frères: Fernande (feu Marcel Blouin), feu Gaston (Laurette Nadeau), Pierrette (Yvan Côté), feu Yvon (Ginette Lepage), feu Serge (Danielle Veilleux), Ginette (Normand Forcier), les membres de la famille Martel. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son conjoint Gérard, son fils Chrystian et les membres de sa famille décédés. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Charlesbourg, plus particulièrement les employés du deuxième étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer et le CHSLD de Charlesbourg. Des formulaires seront disponibles sur place.