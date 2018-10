Incapable de renouveler sa citoyenneté

Un résident de Terrebonne se plaint d’être prisonnier des dédales administratifs fédéraux parce qu’il est incapable de savoir ce qui advient de sa demande formulée il y a plus de six mois pour remplacer sa carte de citoyenneté perdue.

« Ça n’a pas de bon sens comment c’est long. Il me semble que ce n’est pas compliqué. Tu inscris mon nom dans le système, il apparaît, puis tu cliques sur “imprimer” et c’est envoyé par la poste », s’insurge Alain Hermans, d’origine belge, qui est citoyen canadien depuis 1969.

Ce dernier a réalisé en mars dernier qu’il avait égaré sa carte de citoyenneté canadienne. Il a donc fait sa demande de renouvellement de citoyenneté à Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada, qui l’a reçue le 19 mars.

« J’ai rempli ma demande en bonne et due forme. J’ai mis tout ce qu’on demandait et j’ai même joint une copie de mon passeport échu, de mon permis de conduire et de ma carte d’assurance maladie pour faciliter le processus », affirme M. Hermans, qui est aujourd’hui retraité à 67 ans.