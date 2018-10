Joanie, d'OD Bali, s'en prend à Pézie, l'ex de Sansdrick, sur Instagram

Joanie est sans contredit la personne qui a fait le plus jaser lors de son passage à Occupation double à Bali, notamment à cause de sa relation tumultueuse avec Sansdrick.

Si vous suivez un peu les potins OD, vous savez que l’ex de Sansdrick, Pézie, est désormais elle-même à Occupation double cette année. Comme on s’en doutait, la jolie brune se fait poser beaucoup de questions concernant sa relation assez fusionnelle avec l’ancien participant.

Dans un extrait partagé par Joanie, on peut entendre Pézie dire qu’elle habitait avec Sansdrick après leur rupture, mais que leur relation demeurait platonique. «Quand mon chum et moi on s’est laissés, j’ai déménagé pis Sansdrick est venu habiter avec moi.»

Capture d'écran Instagram

«J’ai une chambre chez sa mère, c’est un peu fucké. Mais on ne s’entend pas bien en tant que couple», renchérit Pézie dans la story.

Capture d'écran Instagram

La jolie blonde n’est visiblement pas impressionnée par les réponses de la célibataire et on peut l’entendre à plusieurs reprises s’esclaffer en écoutant l’extrait de l’émission. Joanie va même encore plus loin, laissant entendre que la relation entre Pézie et Sansdrick n'a rien de platonique.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

On se souvient que, lors du passage de Sansdrick à OD Bali, sa relation avec son ex était déjà un point de friction entre Joanie et lui.