La revanche de la Charte des valeurs

On s’en souvient, en 2013-2014, le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois avait présenté sa Charte des valeurs, qui entendait établir la laïcité de l’État en faisant en sorte que les employés de l’État ne puissent plus afficher de signes religieux ostentatoires.

Elle entendait aussi encadrer plus sévèrement les accommodements raisonnables, qui s’étaient imposés dans le paysage public depuis le milieu des années 2000.

Identité

En gros, il s’agissait de construire clairement un modèle d’intégration distinct du multiculturalisme canadien, et de le confronter politiquement, si nécessaire.

Cette Charte, rappelons-le, était massivement appuyée par la population, et plus encore par la majorité historique francophone, mais elle fut sévèrement contestée par la majorité des commentateurs médiatiques, fanatiquement favorables au multi­culturalisme.

Ils firent tout pour la diaboliser. Ils multiplièrent les accusations de xénophobie, d’islamophobie et de racisme. Sans trop d’effets : la population savait résister à cette propagande médiatique sans cesse matraquée. Cela dit, on le sait, le PQ a perdu l’élection de 2014, essentiellement à cause de l’indépendance, qui lui a explosé au visage en sortant de nulle part. La Charte n’était pas en cause.

Mais ses adversaires n’avaient que faire de la vérité. Ils répétèrent donc, pendant quatre ans, que la Charte avait fait perdre le PQ. Bien des péquistes en sont venus à croire à la légende urbaine du triste-épisode-de-la-Charte-des-valeurs. Ils en avaient honte. Il faut dire qu’eux-mêmes, souvent, ne touchaient à la question identitaire qu’avec des pincettes. Dans le débat public, la Charte est devenue un symbole négatif, et ceux qui abordaient sans complexe la question de l’identité ou celle de la laïcité étaient décrétés infréquentables et populistes.

Mais la CAQ ne s’est pas laissé inti­mider par la bien-pensance. Elle a décidé d’occuper ce terrain en annonçant qu’elle irait de l’avant avec sa propre version de la Charte des valeurs, en plus de rompre avec la logique du toujours plus en immigration. La CAQ a décidé de prendre au sérieux l’insé­curité identitaire des Québécois francophones. Et c’était un choix stratégique payant.

Si la CAQ est parvenue à remplacer le PQ comme principal parti nationaliste, c’est en bonne partie à cause de cette stratégie identitaire.

Mais une question se posait : la CAQ était-elle sérieuse dans son engagement­­­ ?

Nous avons eu la réponse hier : oui. Moins de 48 h après son élection, la CAQ a confirmé vouloir aller de l’avant avec sa propre Charte de la laïcité. Preuve de son sérieux : elle affirme­­­ dès maintenant qu’elle n’hési­tera pas à utiliser la clause nonobstant, qui est absolument nécessaire pour se dérober de la tutelle du gouvernement des juges.

Drainville

Disons-le simplement : la victoire de la CAQ correspond d’une certaine manière à une revanche de la Charte des valeurs contre ceux qui hurlent dès qu’on parle de la majorité historique francophone. De ce point de vue, la victoire de François Legault est aussi un peu celle de Bernard Drainville.

Ce gouvernement commence bien.