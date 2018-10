Labeaume salue la «grande classe» de Philippe Couillard

Le maire Labeaume a salué le «grand monsieur» qu’est Philippe Couillard, qui a selon lui beaucoup fait pour la capitale et qu’il imagine sans peine occuper un poste d’ambassadeur du Canada à l’étranger.

«Philippe Couillard, pour Québec, a été un grand monsieur, un grand premier ministre. Il adorait la capitale nationale, ça se sentait, il n’avait pas besoin de le dire», a exprimé le maire de Québec, Régis Labeaume, quelques heures après l’annonce de la démission de M. Couillard. «J’ai énormément d’estime et je n’oublierai jamais ce gars-là.»

Encensant «la grande classe, l’intelligence» et l’empathie de l’ex-premier ministre, le maire a convenu que cette dernière qualité ne lui était pas reconnue à sa juste valeur. «Il l’exprimait de façon cérébrale, ça paraissait moins.»

Tramway

Philippe Couillard laisse à Québec un legs important avec le réseau de transport structurant, «qui va changer la ville». Il a aussi été un allié de M. Labeaume dans sa lutte pour la réorganisation des régimes de retraite et des changements dans les négociations des conventions collectives municipales.

Les deux hommes ont aussi partagé des moments difficiles après la tuerie de la Mosquée, en janvier 2017. «Il trouvait toujours les bons mots. C’est un gars qui voulait protéger l’individu des foules et sa défense des minorités était extraordinaire. On n’est pas obligé d’être d’accord avec tout, mais ça venait du plus profond de son estomac.»

Les premiers contacts avec Philippe Couillard n’ont pas été facile, pourtant, s’est remémoré l’élu, qui, en 2007, à son arrivée à la mairie, avait téléphoné à M. Couillard, qui était alors ministre de la Capitale-Nationale, pour lui annoncer qu’il venait de congédier le pdg des Fêtes du 400e. «Je me souviens du long silence que j’ai vécu après lui avoir annoncé ça.»

«Au début, ça n’a pas été aussi simple que ça, mais à partir du moment où il a été premier ministre, on a développé beaucoup d’atomes crochus.»

Ambassadeur

Il serait étonné de le revoir en politique active, mais M. Labeaume estime que Philippe Couillard pourrait devenir «un des plus grands ambassadeurs que le Canada ait connus. Je l’enverrais facilement comme ambassadeur dans des postes très stratégiques. Je pense qu’il est fait pour ça. Il a l’intelligence et la curiosité qu’il faut. Si j’étais le premier ministre Trudeau, je n’hésiterais pas.»