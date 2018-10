Lac-Mégantic: nouveau plaidoyer pour une enquête publique

OTTAWA – Un nouveau livre apporte de l'eau au moulin de ceux qui réclament une commission d'enquête publique sur la tragédie de Lac-Mégantic, selon son auteur, des survivants et des députés qui ont réitéré leur demande au parlement à Ottawa jeudi.

«Justice n'a pas été faite [pour les victimes]. Seule une commission d'enquête peut venir à bout des lois et règlements ferroviaires canadiens. On va continuer de se battre, pas juste pour les gens de Lac-Mégantic, mais aussi pour tous les citoyens qui résident près de chemins de fer», a expliqué Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

L’embrasement de wagons transportant du pétrole brut en plein cœur de cette ville de l’Estrie avait fait 47 morts dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

Bruce Campbell, ancien directeur du Centre canadien des politiques alternatives et chercheur invité à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, a lancé un ouvrage sur le sujet jeudi.

Documentant les causes de la tragédie, il juge que le livre apporte des arguments supplémentaires en faveur de la mise en place d'une commission d'enquête publique. L'avantage d'une telle commission serait de forcer le témoignage d'une série d'acteurs qui n'ont pas été confrontés jusqu'ici, des fonctionnaires aux dirigeants de l'industrie ferroviaire.

Au premier chef, il affirme que les résultats de l'enquête du Bureau de la sécurité des transports (BST) auraient été biaisés par une pression indue exercée, notamment, par le bureau du premier ministre de l'époque, Stephen Harper.

Origines d'un drame

Plus largement, l'auteur en est venu au constat que les gouvernements fédéraux successifs, tant libéraux que conservateurs, sont à blâmer puisqu'ils ont laissé l'industrie ferroviaire tendre de plus en plus vers l'autorégulation, la privatisation et l'austérité.

Cet affaiblissement des mesures de sécurité, ainsi que l'«érosion constante» du pouvoir fédéral à travers le temps a eu pour conséquence que «c'était devenu comme jouer à la roulette russe. Ce n'était plus une question de s'il y aurait une tragédie, mais de quand il y en aurait une».

Les 47 victimes de Lac-Mégantic sont des «dommages collatéraux» de ce laxisme, regrette-t-il. Le gouvernement a abdiqué sa responsabilité de protéger les citoyens, selon lui.

Risque toujours présent

Encore aujourd'hui, «l'incapacité du gouvernement à faire face aux risques fondamentaux de sécurité que pose le transport ferroviaire ouvre la porte à ce que l'histoire se répète au moment même où le trafic ferroviaire de pétrole atteint des niveaux record. L'an prochain, ce sera trois fois plus qu'à l'époque de Lac-Mégantic», est d'avis M. Campbell.

Le député néodémocrate Robert Aubin et la députée bloquiste Monique Pauzé ont joint leur voix à la sienne pour réclamer une enquête publique sur la tragédie de Lac-Mégantic.