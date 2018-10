L'ancien garde du corps de Kim Kardashian poursuivi en justice

La compagnie d'assurance de Kim Kardashian a décidé de se retourner contre son ancien garde du corps, Pascal Duvier, qui était à son service lorsqu'elle a été victime d'un braquage à main armée dans sa suite d'hôtel à Paris le 3 octobre 2016.

La société pour laquelle il travaillait, PROTECTSECURITY, est également citée dans la plainte et la compagnie d'assurance leur réclame 6,1 millions de dollars, soit le montant que la compagnie d'assurance a versé à la vedette pour la dédommager des bijoux qui lui ont été dérobés lors de l'attaque.

Pascal Duvier aurait laissé Kim Kardashian seule à l'hôtel pour accompagner ses sœurs Kourtney Kardashian et Kendall Jenner dans un club voisin. La plainte, obtenue par TMZ, suggère également que le garde du corps n'a pas corrigé un certain nombre de problèmes liés à la sécurité de l'hôtel, notamment la sécurisation d'une porte d'entrée.

AIG affirme que ces manquements ont permis à des hommes armés et masqués de pénétrer dans l'hôtel et de se rendre dans la suite de la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian, où elle a été ligotée et bâillonnée tandis qu'une arme à feu était pointée sur elle. Les assureurs ont également critiqué le concierge de l'hôtel pour n'avoir suivi aucune formation en matière de sécurité. Il avait été forcé de conduire les malfrats dans la chambre de la vedette et de déverrouiller la porte.

Dans son premier entretien depuis le braquage, Pascal Duvier a affirmé qu'il ne cherchait pas à savoir comment la situation aurait pu évoluer s'il avait choisi de rester avec Kim Kardashian ce soir-là. «Je n'aime pas perdre mon temps à me demander “et si” ou “qu'est-ce qu'il se serait passé si”, a-t-il déclaré lors d'une entrevue avec Fairfax Media. Beaucoup de bonnes et de mauvaises choses arrivent. La vie est une réaction en chaîne de décisions et d'actions que vous prenez, vous ne pouvez pas choisir de ne changer que certaines choses. Chaque changement affecte tout le reste. »

À la suite de cet incident, la vedette de 37 ans et son mari, Kanye West, ont complètement revu leur dispositif de sécurité, se séparant notamment de Pascal Duvier. Ce dernier a refusé de confirmer ou de nier ces rumeurs. «C’est une question qui revient souvent et pour tout dire, peu importe si je le fais ou pas (travailler pour le couple de vedettes)... C'est le client qui devrait répondre à cette question. (Je suis) impatient de relever de nouveaux défis, de recevoir des offres et d'organiser des visites avec des clients existants et nouveaux».