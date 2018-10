L’astronaute David Saint-Jacques dans une école de Québec

QUÉBEC – Des élèves d'une école de Québec ont vécu toute une expérience, jeudi midi, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace alors qu’ils ont pu s'entretenir avec l'astronaute québécois David Saint-Jacques.

M. Saint-Jacques a été accueilli avec enthousiasme lorsqu'il est apparu sur l'écran géant installé dans le gymnase de l'école primaire Fernand-Séguin du secteur Sainte-Foy.

Par vidéoconférence, en direct du Kazakhstan où il s'entraîne en vue de sa mission sur la Station spatiale internationale, David Saint-Jacques s'est prêté au jeu des questions avec les élèves de cette école qui offre un volet scientifique particulièrement développé.

Cyrille Gosselin faisait partie des élèves désignés pour poser une question. Il a demandé comment on pouvait distinguer le jour et la nuit dans l'espace.

«En regardant tout simplement par les fenêtres. Dans l'espace, chaque heure et demie, le soleil se lève et il se couche. Seize fois par jour, on a un levé et un coucher du soleil», a répondu l'astronaute.

Des élèves de huit écoles au Canada avaient cette opportunité jeudi de s'entretenir avec David Saint-Jacques.

C'est le 20 décembre qu'il doit s'envoler vers l'espace et la Station spatiale internationale, où il y passera six mois.