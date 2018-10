Le CISSS de la Côte-Nord se dirige vers un déficit de 15 millions $

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord se dirige vers un déficit de 15 millions $ à la fin de l’année financière.

Les dépenses en main-d'œuvre privée y sont pour beaucoup. La période des vacances a été difficile sur les finances du CISSS de la Côte-Nord.

Beaucoup plus de main-d’œuvre privée assurait les services et les employés qui restaient accomplissaient davantage d’heures supplémentaires. Et à cela s’ajoute le coût des médicaments, qui a explosé.

Le CISSS de la Côte-Nord veut toujours mettre en œuvre son plan de redressement budgétaire de trois ans, mais les négociations locales qui piétinent l’en empêche.

Pour boucler son budget 2018-2019, le CISSS de la Côte-Nord devra se résoudre à demander une aide financière d’urgence à Québec.

La direction du CISSS a finalement réussi à recruter un directeur des ressources humaines en la personne du Septilien Marc Brouillette. Le poste était vacant depuis plusieurs mois.