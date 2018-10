Le costume d’Halloween de Post Malone s’annonce le plus légendaire de 2018 et voici comment le recréer

Si vous n'avez pas envie de vous «casser le bicycle» cette année à l’Halloween (et si vous êtes fan fini du chanteur Post Malone), on a LE costume parfait pour vous.

Crinière défrichée, vêtements (trop) grands ou complet hyper stylé, il vous manque maintenant l’essentiel du look de Post Malone: ses tatouages au visage.

Heureusement, Amazon a pensé à tout et, spécialement pour l’Halloween, le détaillant vend de faux tatouages qui imitent ceux du chanteur: Always, Tired, Stay Away, l’épée, le barbelé, tout y est!

Pour 38 $, vous aurez l’impression de vivre dans la peau du chanteur l'espace d’une soirée (bien arrosée).

Pour l’application, on se remémore notre enfance, lorsqu’on adorait apposer de nombreux faux tatouages partout sur notre corps.

On se rappelle aussi que le procédé était assez simple: une fois le «tatouage» placé à l’endroit désiré, à l’aide d’un linge mouillé, il suffit d’imbiber le papier d’eau quelques minutes afin que le dessin se transfère facilement. Et le tour est joué!

Pour avoir le look de Post Malone, vous pouvez suivre ce tutoriel à la lettre:

Psst!... N’oubliez pas de vous nettoyer le visage avant l’application et d'éviter de porter du maquillage. Pour enlever le tout après votre soirée, vous pouvez simplement utiliser une huile démaquillante, comme de l'huile à la noix de coco ou de l'huile pour bébé.

Sondage Seriez-vous «game» de vous costumer en Post Malone à l’Halloween? OMG, oui. Trop cool! Non, vraiment pas mon genre. Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!