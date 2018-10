[PHOTOS] Le «Grizzly» prêt pour samedi au Centre Vidéotron

Le premier face à face entre le Trifluvien Simon Kean et l’Ontarien Dillon Carman a vite mis la table en vue du gala de boxe de samedi au Centre Vidéotron mettant en vedette les deux poids lourds.

Kean (15-0, 14 K.-O.), très détendu, a fixé Carman (13-3, 12 K.-O.) longuement avant de narguer à sa façon son rival avec son plus large sourire, au terme de la conférence de presse jeudi matin à Québec.

Photo Stevens Leblanc

Carman n’a pas semblé apprécier la chose en s’exclamant après coup que «c’est sérieux ce combat, ce n’est pas une foutue blague!».

Il faut dire que Kean semblait vouloir mettre un peu le feu, lui qui a quelques fois admis dernièrement qu’il avait trouvé son adversaire trop silencieux, après tout le bruit engendré par son précédent affrontement contre Adam Braidwood.

Photo Stevens Leblanc

«Il s’est montré très discret. Je n’ai jamais entendu parler de lui non plus quand j’essayais de me battre avec lui il y a quelques années pour le championnat canadien. Il essaie sûrement de ne pas éveiller la bête, mais j’ai des petites nouvelles pour lui. Je suis un grizzly et tu ne peux pas éveiller une bête comme ça» a lancé Kean.

L’allusion au championnat canadien de l’époque qui n’a jamais eu lieu a fait sourciller Carman.

Photo Stevens Leblanc

«Je ne voulais pas me battre contre lui parce que son clan m’offrait 5000 dollars en bourse. Ce n’est pas assez sérieux quand tu mets ta vie en jeu sur le ring. C’était plus facile pour eux de dire partout que je ne voulais pas l’affronter. Je suis ici et je prends ce combat très au sérieux», a-t-il répliqué.

L’autre finale de la soirée opposera deux saveurs locales en Steven Butler (24-1-1, 21 K.-O.) et Jordan Balmir (10-0, 6 K.-O.).

Photo Stevens Leblanc

«Je ne peux pas dire qu’il y a une finale plus que l’autre dans ces deux combats. Je suis toujours fébrile avant un gala, mais particulièrement avant cette carte», a mentionné le promoteur de Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, au sujet de la soirée de 10 combats.

Butler a d’ailleurs promis de mettre fin à la carrière de Balmir et les deux se sont échangés des mots qui n’avaient rien de trop affectueux après leur face à face.

Plus de détails à venir...