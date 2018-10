Le jerky à l’honneur

Il y a quelques années, les bâtonnets de viande séchée étaient généralement vendus dans les dépanneurs et n’étaient offerts qu’en version ordinaire ou piquante. Il s’agissait là d’une petite collation salée et quelque peu inintéressante. Aujourd’hui, avec la vague de popularité que connaissent les produits déshydratés, il n’est pas surprenant de voir arriver sur le marché de nombreux produits sortant de l’ordinaire et ainsi de voir naître un nouveau marché pour le jerky.

En 2018, on les retrouve aisément dans de nombreux bars pour remplacer les mythiques plats d’arachides et de bretzels alors que de nombreux sportifs en consomment également de plus en plus lors de randonnées pour leurs bienfaits énergétiques et caloriques. On peut dire que le jerky devient vraiment à l’honneur.

Jerky de bœuf/citron et poivre

Photo courtoisie

Bien souvent, lorsqu’on pense à du jerky­­­, les saveurs fruitées ne nous viennent pas en tête au premier abord. C’est le pari que s’est lancé l’entreprise MTL JERKY en lui donnant une saveur de citron et de poivre. Le goût acidulé ajoute un petit côté oriental au bœuf et la chaleur du poivre lui confère une belle petite touche épicée.

La délicatesse de la fumée lui donne un aspect bien intéressant et qui, de manière surprenante, se marie très bien avec un bon verre de sauvignon blanc.

► MTL JERKY : mtljerky.com

Jerky de porc/style teriyaki

Photo courtoisie

Même si la saveur de style teriyaki est bien présente dans notre alimentation, MITCH JERKY a opté pour une différence majeure : utiliser du porc. Si, généralement, le bœuf déshy­draté présente des morceaux plus secs, le porc a cette particularité d’être, en quelque sorte, un peu plus tendre.

Mariant le sucré et le salé, ce jerky s’harmonise naturellement aux bières plus corsées. Fumé à l’ancienne avec du bois d’érable, il ne contient aucun agent de conservation.

► MITCH JERKY : mitchjerky.com

Jerky de bœuf/cola poivre

Photo courtoisie

Afin de donner de nouvelles lettres de noblesse au jerky de bœuf, l’entreprise DERF JERKY a décidé de miser sur un savant mélange de saveurs quelque peu inusitées. Elle a osé associer le cola, le poivron et le poivre pour obtenir une marinade qui révèle, avec une touche de subtilité, des notes d’anis et de poivre tout en laissant un bel aspect à la douce fraîcheur du poivron rouge.

Question de rendre cette collation encore plus unique, l’entreprise a osé ajouter un brin de vanille à sa marinade vraiment originale dans le but d’obtenir des notes en toute subtilité à la fois sucrées et salées. Impossible d’y résister et, petit conseil, osez l’accompagner d’un sympathique rhum & coke.

► DERF JERKY : derfjerky.com