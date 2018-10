Le pot est déjà là !

Ainsi, il y a des gens qui se font accroire qu’ils arriveront à faire en sorte que le pot soit encore moins présent dans nos vies une fois qu’il aura été légalisé.

Car c’est bien de ça qu’il s’agit, vous n’avez pas mal lu. Les propriétaires d’immeubles à logements, les syndicats de copropriétés, les institutions scolaires et les autorités de plusieurs municipalités, comme le maire de Québec et l’opposition à la Ville de Montréal, veulent faire adopter des règles qui rendront la consommation de cannabis pratiquement impossible. On veut interdire aux gens de fumer chez eux, sur les terrains des cégeps et des universités, dans les rues et dans les parcs.

Le nouveau gouvernement caquiste veut également en restreindre l’accès, notamment en faisant passer l’âge pour consommer de 18 à 21 ans.

Or, il serait temps que toutes ces bonnes gens arrivent en ville, parce qu’on a une terrible nouvelle pour eux : avant même la légalisation, des gens fument déjà chez eux, dans les parcs ou entre deux cours au cégep. Ça, c’est la réalité actuelle.

Ajoutons par ailleurs que parmi la masse des consommateurs de pot, les 18-21 ans forment déjà un bon contingent. Simon Jolin-Barrette, celui qui a été le porte-étendard de la CAQ en la matière, n’est pas assez vieux pour l’ignorer.

Il faut être lucide

Bref, tous ces gens s’imaginent que, par leurs bons soins, ils feront reculer la consommation d’un produit qui aura été légalisé.

Dit autrement, il y a beaucoup de rigolos parmi eux.

Regardons les choses en face. Les autorités académiques et les élus qui agissent dans ce dossier n’essaient pas tant d’avoir un impact sur le cours des choses, ils en sont essentiellement à faire un positionnement politique. Obligés sans consultation par Justin Trudeau de composer avec les conséquences de sa légalisation, ils cherchent à rassurer une clientèle inquiète.

Elles ne sont pas à négliger ces personnes qui ont la conviction absolue que la légalisation, le 17 octobre, entraînera un changement immédiat et perceptible sur le climat social et la sécurité publique. Il suffit de suivre la section commentaires des différents médias : certains y attribuent déjà la montée de Québec Solidaire.

Or, il faut aussi être lucide. Le cannabis est déjà présent dans notre société, partout autour de nous. Les élus de Québec et de Montréal qui ont déjà assisté au Festival d’été ou à Osheaga, ils savent qu’on s’y allume déjà allègrement, à moins qu’ils ne soient restés dans les tentes VIP. Et encore !

Gestion de l’offre à l’envers

Cette prohibition politicienne pourrait être de bon aloi si elle n’allait pas à l’encontre des seuls bienfaits qu’on peut attendre de la légalisation, soit un meilleur encadrement de la consommation en retirant le revenu que le crime organisé en dégage pour le remettre plutôt à l’État.

Or, nos propriétaires, nos universités, nos maires et notre nouveau gouvernement sont plutôt en train de garder une clientèle captive au marché noir en encourageant les comportements de consommation clandestins. Un genre de gestion de l’offre à l’envers, finalement.

Finissons-en avec ces billevesées. Le travail de nos élus est de faire en sorte de réduire les méfaits de la consommation du cannabis. Pas de les empirer.