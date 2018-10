Le rideau tombe sur Saturday Night Fever

« Ce n’est pas arrêté et c’est pour cela que je suis à Paris présentement. »

Avec l’ouverture du Diamant et la fin du grand relooking au Capitole, il s’attend à un été achalandé dans le secteur de la place D’Youville en 2019.

« On va tout arracher ! » s’enflamme-t-il.

Même si les ventes ont fléchi après une première saison de 50 000 spectateurs, Jean Pilote se dit satisfait du deuxième été de Saturday Night Fever, qui se trouvait confronté à la présence d’autres spectacles musicaux à Québec comme Notre Dame de Paris et Footloose.

Les chantiers de construction du Diamant et du Capitole n’ont pas aidé non plus, estime M. Pilote.