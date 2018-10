Les 10 costumes qu'on va voir PARTOUT cette année à l'Halloween

L’Halloween arrive à grands pas, il est donc venu l’heure de s’inspirer des costumes les plus «trendy» de 2018.

Et en passant, populaire ne veut pas dire mauvais! Allez-y fort avec ces costumes pas trop difficiles à réaliser que tout le monde va reconnaître.

1. Post Malone

Il est le rapper le plus populaire de 2018 et on l’adore! C’est assez facile de le recréer: il faut des cheveux un peu dépeignés, et surtout, les mêmes tatouages.

Allez jeter un coup d’œil à notre article pour savoir où vous procurer des tattoos temporaires!

2. The Nun

Après des apparitions dans la série de films The Conjuring, la méchante religieuse a droit à son propre film!

Pour recréer le maquillage terrifiant, suivez ce tutoriel ci-haut.

3. Cowgirl

Parfois, on a envie d’être «fashion», même à l’Halloween! Adoptez ce look sorti tout droit des défilés, mais en le modifiant un peu pour un costume très mignon.

4. Influenceur

Urban Outfitters vend un costume d’influenceur, mais vous pouvez tout à fait en faire une version maison.

Très important: le sac banane, des espadrilles de papa et un illuminateur qui POP. Pensez à Kylie Jenner ou Hailey Baldwin!

5. The Purge

Une autre inspiration tirée du cinéma: The Purge! Un masque, une (fausse) arme et un capuchon noir, c’est tout ce qu’il vous faut pour survivre à cette nuit où les lois n’existent plus.

6. Lutteuse de Glow

La série Glow dans laquelle on suit une équipe de lutteuses est une source d’inspiration de costume infinie.

Choisissez votre personnage préféré, sortez votre plus «beau», appliquez une tonne de blush et le tour est joué!

7. Lara Jean de To All the Boys I've Loved Before

Lara Jean est une icône de mode, alors reste qu’à sélectionner son «outfit» que vous aimez le plus!

Et ensuite, vous pouvez consulter notre article sur comment recréer ses tenues pour savoir exactement quels morceaux vous procurer.

8. Megan Markle à son mariage

OK, on n’a pas tous une robe de mariée qui traîne à la maison, mais c’est faisable.

Ensuite, vous imitez la coiffure, le maquillage naturel et l’expression faciale de pur bonheur et vous serez la plus belle de votre party d’Halloween.

9. Cycliste trendy

On voit ce «costume» partout, les stars s’habillent même en cycliste dans la vie de tous les jours. Pourquoi pas adopter cette tendance pour l’Halloween?

10. Le bal du Met

Le thème Heavenly Bodies du Met Gala de cette année est une source d’inspiration infinie!

Que ce soit le Pape sexy de Rihanna ou autre, lâchez-vous lousse!

