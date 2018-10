Les Hells et leurs disciples plus nombreux que jamais

Plus nombreux et plus puissants que jamais au Québec, les Hells Angels et leurs disciples subissent toutefois une pression policière accrue qui leur a fait perdre plus de 100 millions $ en 2018.

C’est ce que révèlent des données que Le Journal a obtenues auprès de la Sûreté du Québec sur les résultats de la lutte contre le crime organisé qu’elle mène depuis le début de l’année avec 18 autres corps policiers au sein de diverses escouades.

La police n’a jamais eu affaire à autant de motards au Québec : une armée de plus de 650 porte-couleurs d’une quarantaine de gangs partageant la même allégeance.

Les 87 membres en règle des cinq chapitres québécois des Hells Angels, qui dominent le marché des stupéfiants de la province, sont épaulés dans leurs affaires criminelles par 180 membres d’une douzaine de clubs sympathisants – qu’on appelait autrefois « clubs-écoles ».

Photos d’archives, Agence QMI

De plus, les policiers ont identifié plus de 400 autres motards répartis dans une trentaine de clubs sympathisants qui, sans nécessairement tremper dans le crime, affichent ouvertement leur appui aux Hells. Certaines de ces bandes sont même chargées d’assurer la sécurité lors de rassemblements des Hells en public.

À titre de comparaison, en 1995, quand les Hells menaient une guerre sanglante aux défunts Rock Machine pour le contrôle du marché de la drogue au Québec, les forces policières dénombraient un peu plus de 300 motards de toutes factions confondues.

Sommet des priorités

Il y a exactement un an, celui qui dirigeait la SQ avant d’aller prendre les rênes du SPVM, Martin Prud’homme, a ramené la lutte contre le crime organisé au sommet des priorités.

Décriant « l’intimidation » des Hells qui s’affichent sans gêne en public, M. Prud’homme déclarait alors que « les motards vont nous avoir dans les pattes chaque jour ». Il voulait que les 15 000 policiers québécois aillent « déranger » les Hells en accentuant la pression sur eux.

Durant les neuf premiers mois de 2018, les forces de l’ordre ont répondu en saisissant plusieurs centaines de kilos de cocaïne et de drogues de synthèse – l’équivalent de 11 millions de doses – dont la vente aurait rapporté au-delà de 100 millions $ aux motards et à leurs trafiquants.

753 arrestations

Ils ont effectué 753 arrestations – dont sept membres des Hells et 47 motards sympathisants – et plus de 1200 perquisitions. Cela correspond en moyenne à trois arrestations et à quatre perquisitions chaque jour aux dépens des Hells et de leurs partenaires d’affaires.

« On ne relâchera pas la pression sur eux », a assuré l’inspecteur Guy Lapointe de la SQ, en louant « la force et l’efficacité du partenariat » entre les corps policiers qui s’attaquent aux motards et aux trafiquants.

Frapper où ça fait mal

1 785 000 lignes de « coke »

Entre janvier et septembre 2018, les policiers ont saisi 119 kg de cocaïne, d’une valeur de 36 millions $ sur le marché noir, soit l’équivalent de 1 785 000 « lignes » ou doses vendues au prix de 20 $.

Cela ne représenterait cependant que la quantité de cocaïne consommée pendant une semaine et demie dans la grande région de Montréal, où les motards en écoulaient quotidiennement 11 kilos à l’époque de l’opération Printemps 2001.

9 millions de pilules

Photo courtoisie

En neuf mois, les policiers ont privé les motards et leurs trafiquants de revenus potentiels de 47 millions $ en leur confisquant 9 530 000 comprimés de méthamphétamine (communément appelée « pinotte » ou « speed ») et d’ecstasy.

Vendue 5 $, chaque pilule de ces drogues de synthèse populaires auprès des jeunes ne coûte que 5 sous à fabriquer dans des laboratoires clandestins.

Partis en fumée

Bien avant que le gouvernement Trudeau annonce la légalisation du cannabis, les Hells avaient largement délaissé le marché du cannabis au profit d’autres groupes criminalisés, qui se sont fait saisir 51 000 plants et 220 kilos de cocottes en 2018.

Repaires fouillés

Les policiers ont mené des perquisitions dans trois nouveaux repaires de motards : celui des Hells du chapitre South, à Saint-Charles-sur-Richelieu, et ceux de deux clubs sympathisants, les Crazy Bastards, à Sainte-Sophie, et les Lucky Riders, à Repentigny.

Motards désarmés

En 2008, 82 motards se sont fait révoquer leur permis de possession d’armes par le Bureau du contrôleur des armes à feu et des explosifs de la SQ, en raison de leurs liens avec le crime organisé, tandis que 14 autres ont vu leur demande de permis refusée pour le même motif.

Effectifs doublés

À l’automne 2017, la SQ a mis sur pied une nouvelle « équipe mobile » d’intervention chargée d’assurer une présence sur les lieux des rassemblements de motards. La SQ doublera bientôt les effectifs de cette brigade qui a interpellé 369 motards, remis 69 constats d’infraction et ouvert 104 dossiers d’enquête criminelle en 2018.

Travail d’équipe

Les corps de police suivants font équipe avec la SQ au sein des escouades de lutte au crime organisé : Montréal, Québec, Laval, Lévis, Longueuil, Granby, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau, Saint-Jérôme, Mirabel, Saint-Eustache, Terrebonne, Mascouche, Deux-Montagnes, Repentigny, la Régie intermunicipale de police Thèrese-De Blainville et la GRC.

Le doyen de la bande condamné

Photos d’archives, Agence QMI

Trois membres des Hells Angels, dont leur doyen au Québec et 17 de leurs complices, incluant un policier à la solde des motards, se sont reconnus coupables de trafic de drogue, hier, à Montréal.

Michel « Sky » Langlois, Stéphane Maheu et Louis Matte, tous membres du chapitre South, de même que les 17 autres trafiquants avaient tous été inculpés en avril dernier lors de l’opération antidrogue Objection, la plus importante enquête menée contre les Hells depuis l’opération SharQc de 2009.

Langlois, 72 ans – l’un des membres fondateurs du chapitre de Montréal en 1977, le tout premier chapitre des Hells au Canada – a été condamné à 58 mois de pénitencier.

Fin de cavale

Maheu, 47 ans, de Roxton Pond, était en cavale depuis que l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé avait réalisé ce coup de filet. Mais hier matin, il s’est livré au palais de justice de Montréal à la suite de négociations entre son avocat et la Couronne.

Il a plaidé coupable et a pris le chemin du pénitencier pour une durée de six ans, rejoignant ainsi son fils Kenny, qui avait écopé de 33 mois de taule dans la même affaire. Louis Matte connaîtra sa peine en janvier.

Proche des Hells sans en être membre, Carmelo Sacco Jr, 36 ans, de Sainte-Adèle, qui était à la tête de la filière « méthamphétamine » du réseau de trafiquants démantelé, a pour sa part été condamné à quatre ans et demi de pénitencier.

Finalement, Carl Ranger, 40 ans, qui effectuait des livraisons de drogue pour les motards pendant qu’il était patrouilleur au service de police de Repentigny, recevra lui aussi sa sentence en janvier. Pareille condamnation lui vaudra sans doute d’être destitué de ses fonctions de policier.

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen