L’heure de la chasse a sonné pour les Sags

SAGUENAY | La saison de la chasse est ouverte à Chicoutimi. Les Saguenéens auront la lourde tâche de mettre au sol le panache d’Halifax en accueillant les hôtes de la Coupe Memorial vendredi soir au Centre Georges-Vézina.

La tâche sera loin d’être facile pour les Saguenéens, qui sont actuellement dans une séquence de trois gains consécutifs. De leur côté, les Mooseheads ont obtenu un début de saison canon avec quatre victoires en autant de matchs, mais ils ont été surpris par les Remparts de Québec mercredi soir.

«Je pense que, où nous en sommes, c’est un défi pour nous, a expliqué l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Il faut être capable de voir où est-ce qu’on se trouve versus les meilleurs. Je veux que tout le monde amène sa meilleure game pour qu’on ait une bonne lecture. C’est tôt en saison. On continue de se préparer en fonction de nous seulement.»

De l’expérience supplémentaire?

Les Saguenéens pourraient retrouver deux vétérans de 20 ans dans leur alignement. Blessé depuis le 7 septembre, le capitaine Zachary Lavigne s’est entraîné et semblait être en très grande forme. Même son de cloche pour l’attaquant Jesse Sutton, qui était réévalué quotidiennement en raison d’une blessure à l’aine. Toutefois, Yanick Jean n’a pas confirmé le retour au jeu de ses deux attaquants, mais une décision sera prise en matinée.

«Ça va améliorer notre équipe, c’est certain. Il y a des joueurs qui ont très bien joué en leur absence. On a quasiment joué à un 20 ans depuis le début de l’année [Jesse Sutton a joué deux matchs jusqu’à présent]. Ça nous donnerait plus d’expérience et une meilleure gestion de notre partie», a lancé le pilote des Sags.

Les joueurs des Saguenéens porteront un maillot rose vendredi soir. Les partisans des Saguenéens pourraient courir la chance de gagner un chandail rose porté par un joueur avec un don de 5 $. Tous les profits seront acheminés à la clinique du sein du Fonds de dotation Santé Jonquière.

En terminant, le gardien Zachary Bouthillier sera d’office pour les Saguenéens qui tenteront de se payer une tête d’orignal.