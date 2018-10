Maxim Trépanier donne la victoire aux Olympiques

Maxim Trépanier a touché la cible en prolongation, jeudi soir, à Saint John, pour procurer une victoire de 2-1 aux Olympiques de Gatineau face aux Sea Dogs.

Il s’agit du quatrième but depuis le début de la campagne pour Trépanier, qui a obtenu l’aide de Chris McQuaid.

Pier-Olivier Lacombe avait donné l’avance aux visiteurs au deuxième vingt, lors d’un avantage numérique. Jeffrey Durocher et Shawn Boudrias ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

Charlie DesRoches a égalé la marque moins de six minutes plus tard, en complétant le jeu de Brendan Sibley et de Yohan Plamondon.

Creed Jones a bloqué 14 tirs devant la cage des Olympiques tandis qu’Alex D’Orio a réalisé 27 arrêts pour les Sea Dogs.

L’équipe locale a ainsi encaissé une cinquième défaite en six matchs depuis le début du calendrier régulier. Quant aux Olympiques, ils comptent maintenant quatre victoires en six rencontres.