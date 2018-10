Méfions-nous de ceux qui veulent empêcher tout débat sur le multiculturalisme!

Entendez-vous ce bruit sourd... Cette plainte, lointaine, mais qui se rapproche? Comme un mauvais présage? Verrouillez les portes, faites entrer les enfants. Les Québécois s’apprêtent à discuter de LAÏCITÉ !!!

Bou!

Ce n’est pas comme si François Legault avait caché la chose; le chef de la CAQ avait promis de légiférer sur la laïcité, il a été élu, forte majorité, il annonce qu’il va légiférer dans le sens de la laïcité.

Et certains chroniqueurs s’étonnent que la CAQ fasse ce qu’elle avait promis?

(Attention âmes sensibles, je vais bientôt citer l’hérétique Bock-Côté, vous avez été prévenus!)

Mathieu Bock-Côté parle de La revanche de la Charte des valeurs, je préfère noter que la laïcité institutionnelle est un socle sociétal auquel tient la majorité des Québécois. La première tentative, celle du PQ et de Bernard Drainville, imparfaite, doit être mise de côté. Apprendre de ce qui la rendait imparfaite, voire abominable pour certains, et chercher le plus large consensus possible.

Sauf que toute discussion sur la laïcité au Québec sera minée par « la majorité des commentateurs médiatiques, fanatiquement favorables au multi¬culturalisme » tel que le souligne MBC.

Et c’est déjà commencé. Vous avez lu Michel C. Auger ce matin ? Et attachez vos tuques, ça ne fait que commencer. Les médias anglophones commencent à s’intéresser la chose. Nous serons très bientôt au sein du même ouragan déplaisant que celui de l’époque de la Charte.

Car bien que le multiculturalisme soit une idéologie comme une autre et que toute idéologie peut (et doit) être contestée, débattue, voire remplacée par autre chose ; au Canada (et les multiculturalistes au Québec) on a élevé cette idéologie au rang de dogme inattaquable.

Tu veux critiquer le multiculturalisme bonhomme !!! Pas l’doua ! No passaran !

Un Québec laïc dans un Canada multiculturel ?

Il existe une différence fondamentale entre la situation de 2013, l’épisode de la Charte, et maintenant ; le locuteur, celui qui tient le micro.

Un gouvernement indépendantiste n’allait certainement pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour poser un geste de rupture envers le Canada aussi significatif que de rompre avec le multiculturalisme, socle sur lequel se construit le Canada « post-national » 2.0 de Justin Trudeau.

La devise de François Legault (d’autres diront la bonne blague d’Yvon Deschamps) c’est « Un Québec fort dans un Canada uni ! »

Cette devise sera mise à rude épreuve dès le début de son mandat car l’étiquette « fédéraliste » de Legault ne l’absoudra pas des pires attaques. On rappellera son passé indépendantiste, on clouera au pilori son « nationalisme ethnique », bref... on connait la chanson.

Parlant de l’humoriste Yvon Deschamps, ces quelques paroles de sagesse de cet homme respecté, adulé par les Québécois (en entrevue à Tout le monde à parle) :

« N’oublions jamais à quel point nous avons été exploités par la religion, l’église ; et ne jamais accepter de faire un pas en arrière là-dessus. On est une société laïque, faut rester laïc. Et il faut que les gens s’accommodent de ça eux-mêmes. [ Guy A Lepage de demander à son invité, irais-tu jusqu’à retirer le crucifix des institutions publiques ? Deschamps de répondre : absolument]. »

Un bon point de départ. Que la laïcité institutionnelle que proposera la CAQ ne soit pas celle du PQ d’antan. On retire le crucifix de l’endroit où siègent les députés d’une société laïque.

Mais surtout, méfions-nous, collectivement, de ceux qui voudront empêcher tout débat sur une idéologie, quelle qu’elle soit. Les Québécois ont le droit de débattre du multiculturalisme, voire même de le remplacer par la laïcité institutionnelle.