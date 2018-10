Montréal : la police recherche des victimes potentielles d’un couple arrêté pour production de pornographie juvénile

MONTRÉAL - La police de Montréal est à la recherche de victimes potentielles d’un couple arrêté il y a quelques semaines pour des infractions en matière de pornographie juvénile.

Les enquêteurs spécialisés en agressions sexuelles ont de bonnes raisons de croire que Maxim Grondin et Caroline Curadeau auraient pu faire davantage de victimes que celles qui ont été identifiées jusqu’à maintenant.

Le couple, qui fait face à des accusations de contacts sexuels, de production et de possession de pornographie juvénile, est présentement détenu jusqu’à son retour devant le tribunal pour la suite des procédures judiciaires.

Entre les mois de juin 2017 et août 2018, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Maxim Grondin et sa conjointe, Caroline Curadeau, auraient eu des contacts sexuels sur des enfants et auraient même produit du matériel pornographique juvénile.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de ce couple est invitée à se rendre au poste de police de son quartier ou de communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle.