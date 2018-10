Pour le CPS de Lévis

Les profits du récent Encan de l’Exposition Internationale d’Autos de Lévis (1er et 2 septembre derniers) ont été versés au Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis. Les 7500 $ amassés proviennent du processus de l’encan de voitures de collection, de la mise aux enchères d’une voiturette de golf et des pourboires (600 $) des bénévoles.

Pour la saison 2018, l’Exposition Internationale d’Autos de Lévis aura distribué 12 000 $ entre la Fondation du CHU de Québec (Fonds Raphaël Giguère), la Fondation Rêves d’Enfants, la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis et le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Monique Paradis, directrice développement philanthropique SPA de Québec, veut, par mon entremise, remercier tous ceux et celles qui ont participé, le 16 septembre dernier à la base de plein air de Sainte-Foy, à la 4e Marche canine qui a réuni une centaine de participants. La Marche 2018 a permis d’amasser près de 8000 $ qui serviront, entre autres, dans la lutte contre la cruauté animale.

Nouvelle adresse et party

La compagnie PE Fraser Inc. (distributeur de pièces de portes et fenêtres depuis 61 ans) occupe depuis peu de nouveaux locaux ultramodernes au 1025, avenue Godin (photo) à Québec. Plus de 250 clients se présentent chaque jour au comptoir pour différentes demandes de pièces. Deux choix se présentent aux distributeurs et aux consommateurs, soit de faire l’achat de leurs pièces et de les installer eux-mêmes ou de faire affaire avec PE Fraser Inc. division installation pour effectuer leurs travaux. PE Fraser Inc., seule compagnie à Québec spécialisée dans ce domaine, fêtera officiellement son déménagement dans ses nouveaux locaux demain le 5 octobre, dès 10 h, par un hot-dog party auquel vous êtes tous invités. Sur la photo, les nouveaux locaux et une partie de l’équipe de PE Fraser.

Florenday Perron Déry

Née à Lac-Bouchette en 1912, Florenday Perron s’est mariée à l’âge de 15 ans avec Rosaire Déry dont elle n’était pas amoureuse. S’en est suivi une vie de travail acharné pour élever ses 12 enfants. Un de ses fils, Rémy Déry (ou Rémy Martin pour d’autres), a réalisé, à 60 ans, qu’il ne connaissait pas vraiment sa mère, rien sur ses souvenirs d’adolescente ni de sa vie d’adulte. Elle est décédée à 100 ans et 5 mois en juillet 2012. Dans ce livre de 237 pages, Florenday et moi, Rémy Déry nous raconte son histoire et vous fera réfléchir sur les rapports parents/enfants. L’auteur sera à l’entrée du mail du Campanile à la Pointe-de-Sainte-Foy, le samedi 6 octobre, de 9 h à 17 h.

60 ans de mariage

Normand Tremblay et Monique Marquis, de Scott en Beauce, célèbrent officiellement aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Elle, originaire de Tadoussac, et lui, de Saint-Paul-du-Nord, s’étaient en effet mariés le 4 octobre 1958 à Tadoussac. Le couple a 3 enfants (2 filles et 1 garçon), 6 petits-enfants, et 1 arrière-petit-enfant. Toute la famille et les amis seront bientôt réunis pour célébrer cet anniversaire. Bravo !

Anniversaires

Me Sylvie Tremblay (photo), notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau et Associés... Josée Cheïkha, propriétaire des boutiques du Groupe Cheïkha... Denis Desharnais, président de Desharnais pneus et mécanique, 60 ans... Denis Fortin, président du comité organisateur du Gala de l’athlète de Québec... Stephen Faulkner, auteur-compositeur-interprète québécois, 64 ans... Julien Clerc, chanteur français, 71 ans... Tommy Nittolo, homme d’affaires de Québec, 79 ans.

Disparus

Le 4 octobre 2003. Claude Boulard (photo), 68 ans, animateur de radio et télévision... 2016. Jim Parrott, 74 ans, chirurgien retraité et homme politique canadien (Nouveau-Brunswick)... 2014. Jean-Claude Duvalier, 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986... 2013. Christian Gailly, 70 ans, écrivain français, auteur d’une quinzaine de romans... 2011. Claude Dufresne, 88 ans, journaliste et romancier français... 1970. Janis Joplin, 27 ans, chanteuse américaine.