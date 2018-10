Quand l’alcool ruine plus qu’une vie

Mon conjoint et père de mes deux enfants est entré dans les AA depuis un an. Notre qualité de vie familiale a subi une amélioration vertigineuse, et mon plus grand souhait est qu’il tienne le coup le plus longtemps possible. Les enfants sont épanouis et apprécient de plus en plus un père qu’ils tenaient à distance. Le problème, c’est moi en fait. Je ne parviens pas à m’habituer à cette nouvelle vie. Comme si j’étais attachée à mes béquilles d’avant pour survivre. J’ai l’impression que je ne m’en remettrai jamais et ça m’attriste.