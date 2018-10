Sa Honda Civic neuve sent les œufs pourris

La Honda Civic Sport 2018 de Todd Boutilier ne sent pas le neuf. Elle sent plutôt les œufs pourris.

À lire aussi: 9 Honda que vous aviez complètement oubliées

C’est ce que ce résident de Richmond Hill a confié à CBC alors qu’il semblait frustré et à bout de ressources.

Sa conjointe et lui attendent impatiemment un bébé au cours des prochaines semaines. Pour M. Boutilier, il est inconcevable que son nouveau-né se balade à bord de cette voiture en laquelle il a perdu confiance.

La voiture, qu’il a achetée neuve en février dernier, s’est mise à dégager des odeurs particulières après avoir franchi les 4000 premiers kilomètres.

Une odeur de gaz d’échappement était perçue alors qu’il circulait en milieu urbain. Cette senteur ressemblait plutôt à celle d’œufs pourris lorsqu’il roulait sur l’autoroute.

Honda

Voyant que l’odeur persistait, il s’est rendu dans un concessionnaire Honda de sa région. Sur place, on l’a informé que tout baignait dans l’huile avec sa voiture compacte à hayon.

Lors d’une de ses multiples visites au concessionnaire Honda, les injecteurs d’essence de sa Civic ont été remplacés. Hélas, ces derniers n’étaient pas la cause du problème et les odeurs inquiétantes n’ont pas cessé d’être perçues.

Au moment de publier, nous étions en attente d’un retour de la part du département des relations publiques de Honda Canada. Nous désirions savoir s’il s’agissait d’un cas isolé et ce que le constructeur entendait mettre de l’avant concrètement afin d’épauler ce consommateur.

CBC mentionne que Honda est au courant du problème spécifique à la voiture de M. Boutilier et qu’elle a mandaté le concessionnaire afin de régler la désagréable situation.

La Honda Civic Sport à hayon est dotée du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Sa puissance et son couple s’élève respectivement à 180 chevaux-vapeur et à 177 livres-pied avec la boîte manuelle à six rapports. Les consommateurs peuvent aussi opter pour une transmission à variation continue (CVT).