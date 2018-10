Se laisser émouvoir par les taureaux

Artiste peintre derrière les toiles du personnage de Nikki depuis trois saisons dans Les Simone, Annabelle Marquis s’amène dans Charlevoix tout l’automne avec un corpus de 16 toiles, qui mettent en scène des taureaux. L’animal féroce lui a inspiré la série Hymne à la bête.

La peintre, qui expose partout dans le monde depuis plus de 10 ans, dont chaque année à Hong Kong et Singapour, s’est laissé émouvoir par l’animal.

« Chaque bête a une signification pour moi, une émotion que je transmets à travers elle », confie celle qui a fait sa renommée avec ses toiles qui mêlent acrylique et collage, art abstrait et figuratif. Les chevaux et les lions ont été source d’inspiration par le passé.

« Oui, c’est une bête très fonceuse, très d’attaque. Je me suis basée sur des photos pour faire les toiles. J’ai découvert une bête extrêmement calme, passive, qui a une grande présence. Chaque fois qu’un taureau s’excite, c’est souvent à cause de l’humain. Cette force tranquille m’inspire beaucoup », explique-t-elle.

La symbolique

Annabelle Marquis s’identifie au caractère du taureau. « Avoir la force pour relever des défis, mais de le faire en étant calme là-dedans. La symbolique du taureau vient chercher plein de monde, pour plein de raisons différentes. »

Photo courtoisie

À l’image de la bête, les couleurs sont fortes et tout en contraste.

Le vernissage a lieu seulement demain, et déjà, certaines pièces sont vendues.

Dans Les Simone

Le grand public n’est peut-être pas étranger aux œuvres d’Annabelle Marquis.

Elle est l’artiste derrière les toiles du personnage de Nikki Dumas dans Les Simone, depuis trois saisons. Elle a fourni plusieurs toiles sur mesure à la production, une quinzaine, estime-t-elle, dont la plupart étaient à moitié terminées pour des scènes précises où Nikki peignait.

L’artiste s’est carrément, elle aussi, glissée dans la peau du personnage.

« Je recevais les textes et je créais à partir de ça. La deuxième saison, Nikki vivait des choses difficiles. Donc j’ai fait des toiles plus sombres, une femme qui marche seule dans la rue, un cœur qui saigne. J’ai adapté mon style pour le personnage. »

La comédienne Marie-Ève Perron et Annabelle Marquis se sont rencontrées dès la première saison. La peintre s’est rendue à quelques reprises sur le plateau également pour la guider.

Photo courtoisie

« J’ai même porté ses jeans pour peindre, pour les salir. Elle est aussi venue dans mon atelier pour voir comment je travaillais. »

Le vernissage aura lieu demain, à 16 h, à la Galerie d’art Iris, située au 30, rue Saint-Jean-Baptiste, à Baie-Saint-Paul.

