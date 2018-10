Un lecteur assidu, J.M. Pagé, ne peut s’empêcher de revenir sur cette triste manie d’utiliser le verbe « enquêter » à la forme transitive directe : « On enquête quelqu’un, on enquête une situation. » Grosse faute, comme le remarquait récemment un autre lecteur, D. Côté ! La règle n’a pas changé depuis la naissance du mot. On ne peut pas dire « la police a enquêté Louise ». Il faut dire et écrire, par exemple : « La police a enquêté sur les agissements de Louise. » Un policier qui connaît le français (il en existe... de plus en plus) ne dira pas non plus qu’il enquête sur Phil, mais sur ses présumés crimes. « Et peut-on dire, comme je l’ai lu récemment dans un titre “... la déontologie enquêtera”, demande B. Massé ? Comment “un concept” peut-il procéder à une enquête ? » Difficile ! On comprendra que le titreur aura voulu parler d’un code de déontologie (« qui régit un mode d’exercice d’une activité en vue du respect d’une éthique ») et qu’il se sera tourné vers une réduction graphique. À utiliser avec retenue dans un contexte différent.