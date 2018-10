Trudeau, la drogue et la mode islamique

Justin Trudeau, Son Altesse Canadienne, a fait comprendre mercredi que le Québec ne peut pas faire ce qu’il veut.

Au Canada, la liberté a les limites que lui impose la Constitution, qu'il ne l'ait pas signée ne change rien. Les provinces, les territoires, c’est maintenant du pareil au même...

C’est son duché, son royaume. De là son aisance à frayer avec la royauté; l’Aga Khan, Élizabeth 2, Michaëlle Jean...

Alors, dans le Canada de notre maharadja, le nouveau gouvernement de la CAQ est bien mal venu d’interdire le port de signes religieux.

Photo d'archives

Et se soustraire à la Constitution, on ne fait pas à ça «à la légère», a laissé tomber le Prime Minister dans le bouquet de micros que lui tendaient des médias sans but lucratif.

Un État subalterne ne peut dire aux femmes ce qu'elles doivent porter. On comprend que la mode n'est pas de compétence provinciale. Cela veut dire aussi que l’islam n'est pas un souci, ailleurs qu'ici, puisqu'il répand partout, comme chacun sait, la joie de vivre et les meilleurs sentiments envers autrui.

En Allemagne, en Suède, en France, on chante la mélodie du prophète. L’islam, c’est connu, n’apporte que tolérance et sérénité. Prétendre le contraire est une «fake news», du populisme irresponsable.

Remarquez qu’on n’a pas à s’énerver. Tout va sur des roulettes chez nous. L’intégration des immigrants n’a jamais été requise mais optionnelle. Comme la merguez dans le couscous.

C’est la société d’accueil qui pose le plus grand problème ici... Ce paradoxe nécessite donc l'intervention du pouvoir fédéral, fut-il exercé par un libéral radical.

AFP

Trudeau Fils est autrement ennuyé: le gouvernement de la CAQ ne veut pas que les jeunes se bousillent les neurones en fumant du pot avant 21 ans.

Justin Trudeau estime qu’à 18 ans, si on peut faire la guerre, porter une tuque et voter solidaire, on peut s’emboucaner l’hypothalamus...

Tant pis si cela va à l’encontre de la volonté populaire. Tant pis si tous les vox pop montrent le malaise de la population. Les avis contraires ne comptent pas aux yeux du seigneur local; celui des parents, des profs, des psychiatres ou des policiers n’a aucune valeur.

Surtout qu’on devine que ça ne changera pas grand-chose aux affaires des Hells Angels qui n’auront qu’à se trouver, si ce n’est déjà fait, des fédéraux pour placer leur commerce à la bonne enseigne.

N’est-elle d’ailleurs pas curieuse cette implication d’une flopée de libéraux dans le commerce du cannabis? C’est comme s’ils l’avaient su avant tout le monde...

En attendant que pète un autre scandale, le leader du Parti Légal Cannabis, refait la moue : il n’apprécie pas que le gouvernement Legault veuille retarder à 21 ans l’âge légal pour s’enfumer le cerveau.

Mercredi, il a laissé tomber quelques mots conséquents: «On va regarder la meilleure façon de faire»...

On pourrait lui reprocher de ne pas l'avoir fait avant mais ce serait trop cruel. Il sort à peine de la compréhension de la gestion de l’offre, on ne peut pas vraiment lui en vouloir de ne pas avoir en tête la gestion de la poffe...

Prudents, les fonctionnaires de Santé Canada ont fait parvenir par la poste à la population un avis rappelant que la drogue sera légale à compter du 17 octobre prochain. Il est recommandé de garder son pot hors de la portée des enfants, des ados et des animaux de compagnie...

Vraiment, elle est touchante, la compassion d'Ottawa...