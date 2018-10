Un autre joyau à Rimouski

RIMOUSKI | C’est vraiment injuste. Le grand-père Maurice Tanguay s’est offert Brad Richards, Vincent Lecavalier et Sidney Crosby... Et voilà que son petit-fils, Alexandre Tanguay, se paye Alexis Lafrenière, futur numéro un au repêchage de 2020. Toujours l’Océanic, toujours un Tanguay.

Alexis Lafrenière, c’est le tempérament d’Evgeni Malkin. Et un peu le style de Brad Richards, soutient Michel Germain, descripteur des matchs de l’Océanic depuis la fondation de l’équipe, il y a 23 ans.

Malkin ou Richards, on s’en fout, dans deux ans, Lafrenière va faire saliver tous les directeurs généraux de la Ligue nationale. Lui, le talent lui sort par les deux oreilles. Même quand il porte des bouchons.

Quand il est entré dans le vestiaire de l’Océanic en fin d’après-midi, on parlait justement de lui avec Serge Beausoleil, le coach, et Alexandre Tanguay le propriétaire. Beausoleil, historien de formation et entraîneur depuis huit ans à Rimouski, expliquait justement qu’il devait ralentir le jeune de 16 ans pendant les entraînements.

« Si je ne le surveille pas, il s’entraîne trop. Il serait toujours sur la glace, il n’arrêterait jamais tellement il a l’air heureux sur une patinoire », de dire l’entraîneur.

Opinion partagée par son adjoint Donald Dufresne, qui l’an dernier était l’adjoint de Sylvain Lefebvre avec le Rocket de Laval.

Ça doit faire drôle de diriger des joueurs qui ont du talent.

LE BEAU GARS DE SAINT-EUSTACHE

Alexis Lafrenière pourrait être fatigué de se faire comparer au grand trio des géants. Quand on arrive au Centre Financière Sun Life, les posters de Brad Richards, Vincent Lecavalier et Sidney Crosby ornent la vitrine.

Michel Germain parle des « trois grands » quand il résume l’histoire de l’Océanic. Et le jeune, lui, comment se sent il là-dedans ?

« Je n’y pense pas vraiment, répond-il. Je me concentre sur ce que j’ai à faire dans le présent. Je suis arrivé de Saint-Eustache à 15 ans. Je me suis acclimaté vite à Rimouski et je suis tombé amoureux de la ville. J’essaie de ne pas penser au repêchage, j’essaie de ne pas rêver à la Ligue nationale. Je ne m’imagine pas en star. Je veux apprécier ce que le hockey me donne, mes chums, la patinoire, les voyages, la vie du hockey. Je veux m’améliorer, je veux m’amuser et je veux apprendre. ».

– Et l’argent ? Tu y penses quand tu regardes un match de la Ligue nationale ? Quand tu vois Crosby ou McDavid ?

« Pas une seconde. Je les regarde jouer, j’essaie de comprendre comment ils voient le jeu, comment ils préparent les attaques. J’ai 60 dollars par semaine, une bonne pension, j’ai toujours du plaisir à jouer et à pratiquer », de préciser Lafrenière.

Il fait une pause et il ajoute : « J’aime gagner, j’aime l’ambiance d’une équipe. En fait, j’aime l’ensemble de tout. »

C’est bien dit. Papa, maman et sa grande sœur vont admirer la belle tournure.

DÉVOUÉ À LA BUSINESS

Alexandre Tanguay est un homme d’affaires. Son vocabulaire est émaillé d’allusions aux affaires. Par exemple, il explique comment à 16 ans, Alexis Lafrenière « commence à être à sa business ». Pas autant que Sidney Crosby, mais pas mal quand même.

« Sidney, c’était extraordinaire. Quand il est arrivé à 16 ans à Rimouski, il était déjà all business. C’est lui qui appelait les vétérans pour leur rappeler qu’ils avaient un gros match le lendemain. Il était déjà un maniaque de l’entraînement et était concentré presque à 100 % sur le hockey. Alexis est plus détendu mais il découvre ce qu’il doit faire pour exploiter pleinement son potentiel », dit-il.

En attendant de toucher les millions de la Ligue nationale, Lafrenière suit ses cours par correspondance, perfectionne son anglais et surtout s’amuse en vivant son hockey tout en profitant de l’air salin de Rimouski.

Hier, il ne faisait pas soleil et pourtant, le golf devant l’hôtel Rimouski était beau à serrer le cœur.

Pas surprenant que Richards, Lecavalier et Crosby n’aient jamais oublié Rimouski.

Et qu’ils y reviennent...

Rimouski aura son gala de boxe

RIMOUSKI | Le succès colossal des deux galas de boxe présentés à Shawinigan en 2018 a donné des idées à d’autres villes du Québec. Et c’est Rimouski, avec l’expertise de l’Océanic, son club junior, qui va suivre l’exemple de la Mauricie.

Alexandre Tanguay, le propriétaire de l’Océanic, l’a confirmé hier.

« Le Centre Financière Sun Life va accueillir un grand gala pro-am le 24 novembre.

Huit combats amateurs et six combats professionnels qui devraient permettre de remplir l’édifice avec les fans de toute la région », explique-t-il.

L’organisation de l’Océanic travaille à fond avec le promoteur Camille Estaphan pour imiter le succès de Shawinigan. On sait déjà que les Kazakhs d’Anna Reva seront de la soirée. C’est déjà confirmé pour le surdoué Sadriddin Akhmedov et pour Batyr Jukembayev, deux boxeurs estampillés futurs champions du monde. Dépendant des résultats des combats des deux prochains week-ends, la finale pourrait comprendre Simon Kean ou Steven Butler. À condition qu’ils sortent gagnants de leur duel respectif. Mais personne n’ose encore s’avancer, on le comprendra.

PROBLÈME AVEC LES ARBITRES

Un peu comme à Shawinigan, les promoteurs veulent permettre à Rimouski de briller sur la scène québécoise et de s’affirmer dans son rôle de leader régional.

« Les gens vont venir de toute la région. Et nous avons choisi le 24 novembre parce que c’est une période tranquille. On est à un mois des traditionnels partys de Noël. On va offrir un gros événement à tous nos gens », d’ajouter M. Tanguay.

Hier, M. Tanguay et son bras droit, Éric Boucher, travaillaient fort pour régler un problème majeur. Le 24 novembre, on présente à Québec le gala des gants d’argent et tous les arbitres de la fédération de boxe amateur sont pris pour l’événement.

Hier, à Rimouski, on se préparait à appeler de l’aide du Nouveau-Brunswick.

Après tout, c’est pas si loin de Rimouski.