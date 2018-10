5 règles à suivre pour maîtriser la tendance du moment: la superposition de vêtements

La tendance du layering (superposition de vêtements) est de retour cette saison et à moins d'aimer avoir l'air d'une patate au four, il est important de suivre ces astuces mode.

Il peut en effet sembler difficile d’avoir plusieurs couches de vêtements sans se sentir trop serrée, mourir de chaleur ou avoir l’air du bonhomme Michelin. Pas de panique!

Il existe des façons super simples pour pouvoir bien maîtriser cette tendance plutôt complexe qu’est le layering.

Voici donc 5 trucs pour pratiquer le layering avec style et confort:

1. Ne pas avoir peur de porter oversized

L’important dans la superposition de vêtements, c’est d’être confortable et au chaud. Pour ne pas étouffer, il faut que certaines des pièces superposées soient plus grandes, voire oversized.

Par exemple, pour superposer une chemise, un pull, une veste et un manteau, il est important que le manteau soit assez grand pour accueillir toutes ces pièces de vêtements.

Cela peut effectivement paraître intense, mais le résultat est tout simplement magnifique!

2. Mélanger les textures

Quand vient le temps de rocker le layering, il ne faut pas avoir peur de mélanger les textures.

Le jeans, la fausse fourrure, le tricot, le cuir...Bref, tout s’harmonise! Il faut seulement choisir judicieusement.

Le truc, c’est d’essayer des combinaisons!

3. Inverser ou changer l’ordre des vêtements

Normalement, la veste en jeans vient AVANT le manteau et le veston en dessous du trench.

Pour être la plus stylée, il faut déconstruire les idées préconçues et oser!

4. Jouer avec les longueurs des morceaux

Les différences de longueur de vêtements sont indispensables pour recréer un style impeccable. Le tout peut se faire avec une chemise longue sous un pull plus court qu'on agence avec un manteau long et un grand foulard.

Bref, l’essentiel, c’est que ce ne soit pas une seule grosse couche de vêtements de la même longueur. Plus les coupes sont variées, plus cela ajoutera au look.

5. S’amuser avec les couleurs

Sans créer de maux de tête, il est important de jouer avec les couleurs pour bien réussir sa superposition de vêtements.

Pour un look monochrome, il faut s’assurer que toutes les teintes s’agencent bien. Que toutes les pièces noires, par exemple, s’imbriquent bien ensemble.

Dans un look coloré, c’est de s’assurer que les teintes et les imprimés n’ont pas l’air fous ensemble. C’est une étape assez importante, mais lorsque maîtrisée, vous deviendrez la pro du layering!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!