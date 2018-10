10 séries meurtrières comme «Making a Murderer» à écouter en attendant la saison 2

On a tellement hâte à la saison 2 de Making a Murderer qu’on ne sait pas comment se contenir alors, en attendant, on écoute (ou réécoute!) ces 10 séries documentaires similaires.

1. The Jinx (6 épisodes, HBO)

L'une des meilleures séries documentaires jamais réalisées, The Jinx, raconte l’histoire de Robert Durst, un homme accusé du meurtre de son voisin en 2001.

Mais ça ne s’arrête pas là, en enquêtant sur ce cas, on découvre que deux femmes très proches de lui ont aussi perdu la vie dans d’étranges circonstances. Croyez-moi, la fin est IN-CRO-YABLE.

2. The Staircase (13 épisodes, Netflix)

En décembre 2001, Michael Peterson a appelé en panique le 911 pour signaler que sa femme, Kathleen, était tombée dans les escaliers. Une fois les policiers sur place, la thèse de l’accident a été écartée, puis Michael a été arrêté pour le meurtre de Kathleen.

17 ans plus tard, on ne sait toujours pas s'il est coupable. C’est un peu long, mais si vous adorez les enquêtes et les procès, c’est la série pour vous.

3. Evil Genius (4 épisodes, Netflix)

En août 2003, en Pennsylvanie, un livreur de pizza a été arrêté par la police, après avoir braqué une banque. Alors qu'il tentait d'expliquer la situation aux agents, une bombe attachée à son cou a explosé, le tuant sur le coup.

L’histoire de comment et pourquoi ces évènements ont eu lieu est difficile à croire, mais ça implique un corps dans un congélateur, une chasse au trésor et une femme diabolique qui contrôlait tous les hommes autour d'elle.

4. The Keepers (7 épisodes, Netflix)

Dans les années 60, une religieuse du nom de Cathy Cesnik a été retrouvée morte dans un boisé de Baltimore. L’enquête, à ce jour non résolue, a ensuite révélé des décennies d’abus dans un couvent géré par un prêtre horrible.

Ce n’est pas facile à écouter, mais c’est une série importante et «creepy» à souhait.

5. The Confession Tapes (7 épisodes, Netflix)

Chaque épisode de The Confession Tapes raconte une histoire différente, mais elles ont toutes un lien en commun: les meurtriers ont confessé, puis ont changé leur histoire disant qu'ils n'étaient finalement pas coupables.

Que ce soit parce qu’ils ont été manipulés à confesser ou carrément, parce qu’ils n’étaient pas dans un état mental approprié pour que la confession soit valide, c’est frustrant, mais très intéressant à écouter.

6. The People vs. O.J. Simpson (10 épisodes, FX)

C’est une version dramatisée, donc avec des acteurs, mais cette série qui raconte le cas mythique de O.J. Simpson est très bien faite pour ne pas faire partie de cette liste.

On voit le procès d’un autre oeil, mais on raconte aussi bien les deux côtés de la médaille. Les performances sont parfaites, c’est un must!

7. The Assassination of Gianni Versace (9 épisodes, FX)

Dans le même ordre d’idées qu'O.J. Simpson, cette série aussi dramatisée retrace les évènements qui ont mené au meurtre du grand couturier Gianni Versace.

L’acteur Darren Criss que vous connaissez pour son rôle dans Glee interprète le meurtrier et il est tellement bon, qu’on ne pourra plus jamais le voir du même oeil!

8. Manhunt: Unabomber (8 épisodes, Netflix)

Une autre série qui n’est pas un documentaire, mais qui parle d’un cas réel. Celle-ci est sur Ted Kaczynski, surnommé le Unabomber, et l’agent du FBI qui a fini par le coincer.

Ce tueur en série qui utilisait des bombes a échappé aux autorités pendant des décennies et voir comment il a finalement été attrapé, est incroyablement satisfaisant.

9. Real Detective (2 saisons de 8 épisodes, Netflix)

Cette série, qui fusionne des entrevues avec des reconstructions dramatiques, donne la parole à de véritables détectives qui racontent les cas qui les ont plus marqués.

Produite au Canada, elle met en vedette certains acteurs d’ici, comme notre Sarah-Jeanne Labrosse nationale et des réalisateurs comme Robin Aubert.

10. Wild Wild Country (6 épisodes, Netflix)

L’histoire tellement étrange de la secte Rajneeshpuram ne cessera de vous faire dire «ben voyons donc».

Une secte en soi c’est déjà épeurant, quand on ajoute à ça des empoisonnements, des orgies violentes et des meurtres sordides, ça donne Wild Wild Country.

*Bonus podcast: Synthèses: Le Cas Valérie Leblanc

Si vous êtes plutôt de type podcast, celui-ci est pour vous. La première saison de Synthèses raconte le meurtre non résolu de Valérie Leblanc, une jeune femme retrouvée morte brûlée dans un boisé, tout prêt de son Cégep à Gatineau. Il n’y a qu’un épisode de sorti à date, mais on capote déjà.

Suivez l’histoire sur le site de la radio numérique ou sur l’application Qub Radio.

La saison 2 de Making a Murderer sera disponible sur Netflix à partir du 19 octobre.



