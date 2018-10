LECLERC, Roland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 octobre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roland Leclerc, époux de madame Lucille Dumont, fils de feu madame Marguerite Leclerc et de feu monsieur Charles-Adrien Leclerc. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Céline Laliberté), Marco et Dany (Charles Gagnon); ses petits-enfants: Joanie, Alexandra et Mégane; Christiane et Marguerite Cormier ainsi que leur famille; son beau-frère Jacques Dumont (Marie Coulombe) et sa belle-sœur Yolande Dumont (Bernard Landry); la famille Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10h à 11h.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des départements d'oncologie et des soins palliatifs pour la qualité des soins et la chaleur humaine accordée à monsieur Leclerc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.