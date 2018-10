Accompagner un détenu

Je suis amoureuse d’un détenu qui purge une longue sentence. Je l’ai connu alors qu’il était en libération conditionnelle. Une récidive l’a ramené derrière les barreaux pour un bout. J’essaie de l’accompagner au mieux, mais je me rends bien compte que c’est plus difficile que je pensais.

C’est un homme charmant et trop brillant pour vivre une petite vie ordinaire, mais ça ne convainc pas ma famille qui est contre cette relation. Tous sont d’avis qu’il ne changera jamais, pendant que moi je lui fais confiance. Il ne voit plus ses deux enfants d’une première union parce que son ex-blonde considère qu’il est un mauvais exemple.

Il n’y a donc que moi pour lui remonter le moral. Mon principal problème, c’est qu’il est souvent agressif envers moi. Comme s’il était jaloux que je sois dehors et lui en dedans. Il voudrait tout savoir de mon travail, de mes relations sociales, des gens que je côtoie, bref, je sens qu’il voudrait mener ma vie.

Au début, je trouvais ça charmant et flatteur, mais à la longue, ça me tanne de toujours devoir tout lui expliquer en détail. Ma meilleure amie me dit de me méfier, que c’est un jaloux maladif et que ça risque d’être pire quand on fera vraiment vie commune. Mais je trouve qu’elle exagère. Selon moi, à force d’être enfermé comme il l’est, l’envie de savoir ce qui se passe à l’extérieur, ça doit ronger son homme.

Je ne sais plus quoi penser. La dernière fois que je l’ai visité, il était tellement agressif que l’envie de le quitter m’a effleurée. Mais dans les jours qui ont suivi, il s’est tellement excusé et m’a dit de si belles choses au téléphone que je suis retombée en amour. Lequel des deux « lui » est le vrai ?

Fille sous le charme

Il m’est impossible de répondre à cette question sans risquer de me tromper. Mais pour faire bonne mesure, il est certainement un peu des deux. Au lieu de tenter d’analyser la situation à partir d’un homme que vous connaissez à peine et qui, à ce qu’il semble, va demeurer un quasi-inconnu pour un bout de temps, pourquoi ne pas partir de votre point de vue pour analyser les valeurs réelles de cette relation ? Pensez-vous ressentir un amour assez fort pour investir dans la relation le temps nécessaire jusqu’à sa sortie de prison ? Sa jalousie apparente et sa possessivité seront-elles vivables à long terme ? Les réponses à ces deux questions de base vous mèneront certainement à d’autres pistes de réflexion.