Cannabis: Labeaume s’attend à des «erreurs» policières et des contestations judiciaires

À l’aube de la légalisation du pot, le maire de Québec anticipe déjà des «erreurs» de jugement de certains policiers quant à l’application des lois et règlements. Il appréhende aussi des contestations judiciaires jusqu’en Cour suprême.

«C’est sûr qu’il va y avoir des erreurs. Les individus sont inégaux quant au jugement, bien qu’ils soient bien formés et que le chef (du SPVQ) fait tout ce qu’il peut (...) On sait que ça va faire la une des journaux, on le sait très bien mais en général, ça va être appliqué avec discernement», a déclaré Régis Labeaume dans sa présentation d’ouverture lors d’un plénier sur le cannabis à l’hôtel de ville, vendredi matin.

En mêlée de presse, par la suite, le maire a invité les policiers à utiliser «leur bon jugement» tout en étant sympathique à leur cause. Il n’a pas lancé la pierre à ceux qui risquent de commettre des erreurs.

«Honnêtement, ils vont faire ce qu’ils peuvent (...) On met sur les épaules d’un policier de déterminer si quelqu’un est en état d’ivresse parce qu’il aurait consommé du cannabis. C’est une méchante charge ça. Dans l’alcool, souvenez-vous au début comment ça a été contesté les ivressomètres, on va vivre la même affaire. Des débats légaux, on va en avoir moult», a-t-il exprimé.

La loi sera contestée «très rapidement»

Le maire s’attend à des contestations des lois devant les tribunaux dans les jours suivant l’entrée en vigueur de la légalisation du pot le 17 octobre, tant par des pro-cannabis que des anti-cannabis. «Moi, je pense que ça va être contesté très rapidement. Le droit de ne pas pouvoir consommer partout...Je pense même qu’ils vont gagner en plus !», a-t-il laissé tomber.

Pourquoi donc interdire le cannabis dans tous les lieux publics, avec un règlement municipal controversé, s’il est persuadé qu’il sera renversé ? «Parce qu’on doit faire quelque chose. Ils ne contesteront pas les villes, ils vont contester les lois provinciales», a-t-il répondu.

Se disant «bien conscient» des critiques, notamment celles de la santé publique qui juge les règlements des villes – comme celui de Québec – trop sévère, le maire persiste et signe avec son approche «étapiste» et préventive.

«Rien n’est noir, rien n’est blanc, tout est gris, ce n’est pas simple. C’est facile de critiquer mais quand t’es dans nos souliers à nous, c’est plus compliqué», a-t-il insisté, rappelant à quel point il aurait été difficile d’appliquer une règlementation semblable à celle du tabac avec la fameuse règle qui interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres des édifices publics.

« Vous allez voir qu’appliquer les lois, ce n’est pas simple. T’as le droit dans une rue, t’as pas droit dans l’autre, versus l’affichage, c’est un joyeux bordel. On le fait ou on ne le fait pas. On le permet ou on ne le permet pas», a-t-il résumé, pour justifier sa position.