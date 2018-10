Carabins: Asnnel Robo dominant à sa dernière année

À sa dernière campagne dans les rangs universitaires, le porteur de ballon Asnnel Robo ne pouvait choisir un meilleur moment pour exploser.

Le demi offensif des Carabins de l’Université de Montréal domine le RSEQ avec des gains de 453 verges en 47 courses. Robo est aussi le meneur avec six touchés, incluant deux par la passe.

«Tout se passe bien et je tente de continuer de la même façon, a souligné le porteur de 5 pi 8 et 211 livres. J’ai beaucoup travaillé pendant la saison morte pour m’assurer d’avoir du succès. J’ai travaillé fort à l’entraînement en salle, mais aussi à regarder du film. J’ai une meilleure compréhension du développement des jeux et mes notions techniques sont meilleures. Je comprends mieux les détails.»

«Le football est évidemment un sport physique, mais l’aspect technique joue aussi un très grand rôle, de poursuivre l’ancien des Filons de Thetford Mines. J’ai donc fait beaucoup de vidéo dans ma préparation pendant la saison morte.»

Avec les efforts investis, Robo était confiant de bien faire. «Quand je suis embarqué sur le terrain en début de saison, je prévoyais connaître du succès, mais cela a dépassé mes attentes, a-t-il souligné. Je suis utilisé comme jamais. La saison n’est toutefois pas terminée et il reste encore quelques parties. C’est dommage que mon parcours se termine cette année parce que j’aurais aimé continuer, mais j’en profite au maximum. J’aimerais poursuivre dans les rangs professionnels, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et je ne les contrôle pas tous.»

Âgé de 24 ans, Robo célèbrera son 25e anniversaire en novembre et il sera trop vieux l’an prochain pour disputer une 5e saison.

À l’instar de Dimitri Morand, Robo vivra son premier départ comme partant au PEPS, dimanche. «On vit et on s’entraîne pour disputer ce genre de partie. Ce sont toujours de gros matches contre Laval. Je suis excité. Il va y avoir beaucoup de monde et le match sera présenté à la télévision.»

Blue Stars de Marseille

Initié au football en 2012 avec les Blue Stars de Marseille où il a disputé deux saisons avant de se joindre aux Filons en 2014, Robo voulait voir du pays. «J’étais un petit aventurier qui voulait voir du pays et vivre des expériences. Sur les plans sportif et scolaire, ce fut une très bonne décision de venir au Québec.»

Cédric Cotar se réjouit des succès de Robo. «C’est un bel accomplissement qu’il puisse finir sa carrière sur une telle note, a souligné le directeur technique des Blue Stars et entraîneur des secondeurs du Rouge et Or. C’est une fierté de le voir connaître du succès et on espère qu’à son retour à Marseille il pourra partager son expérience avec les jeunes. C’est un bon exemple pour les jeunes.»

«L’Olympique de Marseille fait rêver les jeunes alors que le football américain ne commence qu’à se développer, de poursuivre Cotar qui a évolué pour les Spartiates du Vieux Montréal et dans la NFL Europe. À partir de peu, il est possible de réaliser de grandes choses.»