C’est rarement pour le show

QUÉBEC | Jordan Balmir est moins grand que Steven Butler. Mais face à face, plutôt nez à nez avec Butler, il compensait sa petite taille par des bêtises et des insultes haut de gamme.

Je n’ai pas trop compris puisque Balmir parlait d’une petite voix douce que seule Butler pouvait entendre. Balmir doit avoir un bon vocabulaire puisque les litanies s’éternisaient.

Butler se retenait de lui bondir dessus et Camille Estephan, collé sur les deux hommes, veillait à ce que l’agressivité naturelle à 48 heures d’un combat reste bien canalisée.

La scène était impressionnante pour les parents de Balmir et les profanes dans la salle du Bonne Entente. Mais à vrai dire, ça ne m’impressionnait pas trop. Des conférences de presse de boxe, je dois être rendu à 400 dans mon compte en banque...

The show must go on...

PAS POUR LE SHOW

Des centaines de ces conférences de presse de boxe et pourtant, je me laisse toujours prendre. Je finis par me dire que c’est pour le show, que c’est pour vendre des tickets. Et j’oublie que les deux hommes qui s’affrontent yeux dans les yeux tentent déjà de gagner un avantage, de dominer l’adversaire par la seule volonté et la détermination. J’oublie...

Deux heures et demie plus tard, Estephan mangeait avec Simon Kean et Steven Butler. En fait, Estephan et Kean mangeaient et Butler qui doit perdre huit livres pour la pesée d’aujourd’hui, buvait un thé verdâtre...

Estephan et Kean avaient le goût de parler business et boxe mais Butler n’était pas du tout en harmonie avec les deux autres. Il marmonnait des bouts de phrase que lui avait chuchotés Jordan Balmir lors de leur face-à-face. Et il se rappelait les répliques tout aussi assassines, espérait-il, qu’il lui avait lancées pour garder l’avantage de ce premier affrontement. Mais dans le fond, Butler était fâché. En colère.

« C’est sûr que j’avais déjà le goût de le battre, c’est normal, mais là, j’ai le goût de le détruire. Je vais lui arranger la face, ça sera pas drôle. Moi, je peux pas jouer à ces niaiseries, j’ai un petit gars à la maison à nourrir. Lui, c’est pas pareil », répétait Butler en se frappant dans la main avec son poing droit.

« Parle pas en mal de mon compagnon de chambre », a lancé Simon Kean.

Faut rappeler que Balmir s’entraîne à Trois-Rivières et que certains soirs, quand il est trop fatigué pour rentrer à la maison, il crèche chez Kean, qui veille sur lui comme sur un petit frère. Et qui parfois le trouve bien tannant quand il emprunte sa brosse à dents.

LE PLAN DE MATCH

Quelqu’un a fait remarquer que Balmir était en train de gagner cette première confrontation.

– Après tout, quel est le plan de match de Butler pour le combat ?

« Certainement pas de se lancer en fou dans le combat pour arracher la tête à Balmir ! »

Il a bien fallu que le jeune homme se calme et finisse sa tasse de thé. J’ai vu des dizaines de boxeurs être dérangés par ces folies à la pesée ou lors des activités promotionnelles. J’ai toujours pensé que Lucian Bute avait perdu le combat contre Carl Froch dans les studios de TVA lors d’une entrevue spéciale menée par Jean-Charles Lajoie. Bute avait été clairement intimidé, c’était flagrant. Et Jean Pascal a lui-même reconnu que Bernard Hopkins lui avait joué dans la tête lors de leur deuxième affrontement.

BOXER INTELLIGEMMENT

Plus tard, en retournant vers les chambres, Estephan a rappelé à Butler de ne jamais oublier le plan et la stratégie préparés par ses coachs, Rénald Boisvert et Jean-François Bergeron.

C’est la dure leçon que Butler a dû apprendre après avoir subi une sévère correction contre Brandon Cook. Savoir ménager ses forces, savoir contrôler la distance dans un ring. Boxer intelligemment...

S’il le fait, s’il garde son calme, Jordan Balmir n’a pas de chance. Aussi simple que ça. Et ce sera à son tour de recevoir la leçon. Y a pas de honte à avoir.