Cette série de concerts gratuits met en vedette une belle brochette d’artistes québécois

La qualité de la musique en live, c’est jamais garanti. Est-ce que ton nouvel artiste préféré sera aussi bon que dans tes écouteurs? Dans ces moments-là, on se sent comme avant une première date : un peu stressé et un peu fébrile.

SiriusXM présente cet automne Les Concerts, une série de dix concerts (vous l’aurez deviné) de haute qualité mettant en vedette tout autant de talents québécois. Pour une deuxième année consécutive, on pourra visionner en ligne des shows de plusieurs musiciens émergents et établis – et ce, gratuitement. Yé!

Une belle brochette sans BBQ

Pour cette édition 2018 des Concerts, SiriusXM présente un lineup assez éclectique. Parmi les gros noms, on trouve Alex Nevsky, Alfa Rococo et 2 Frères. On pourra aussi profiter du rap de Dramatik, du folk country du trio féminin Les Bouches Bées, de la pop sucrée de Fanny Bloom et des beats électro de La Bronze.

Les Concerts, c’est beaucoup plus que des vidéos de musiciens qui font des tounes dans un studio. Les shows en sont de vrais – les artistes nous parlent entre les pièces, font des blagues et boivent de l’eau (#hydratation). C'est comme être dans une salle de spectacle, mais sans la fille qui te bouscule en dansant à côté de toi. Le rêve!

Dans de courtes performances intimes, les artistes présentent entre 5 et 7 chansons, un bon mélange de hits et de morceaux moins connus. Bref, de quoi plaire aux initiés comme aux curieux!

Faire revivre Félix

Le petit bonus de chaque performance, c’est certainement l’hommage à Félix Leclerc. Chaque artiste invité a pu sélectionner une pièce à interpréter dans le large répertoire de la légende de la chanson québécoise.

Fanny Bloom reprend Le tour de l’île, Alex Nevsky chante Ailleurs et 2 Frères s’offrent Attends-moi ti-gars. Tout le monde y met sa sauce, et c’est là qu’on remarque que plus de trente ans après sa mort, Félix Leclerc n’a pas perdu un poil de sa fougue.

La reprise de Comme Abraham de Dramatik est particulièrement intéressante – le rappeur propose une adaptation hip-hop et actualisée du classique de Leclerc. C’est sa street version!

Surveillez Les Concerts pour découvrir les performances de Hubert Lenoir, Ingrid St-Pierre et Paul Daraîche, qui seront dévoilés très bientôt sur le site web de SiriusXM!