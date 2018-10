Combien de ces 15 coops inspirantes connaissez-vous ?

En collaboration avec

D’aussi loin que je me souvienne, elles sont là. D’abord à l’école primaire dans une petite enveloppe tamponnée d’une abeille, puis à travers la vitrine du cégep et finalement ici et là, dans les rues du quartier et des villes à l’étranger. Les coops sont partout.

Sans trop le réaliser, nous fréquentons couramment ces entreprises pour qui les valeurs d’équité et d’égalité sont centrales. Ce modèle d’affaires a tout pour plaire, au Québec et à travers le monde.

La coopérative – de son petit nom coop – offre des produits ou des services qui répondent à un enjeu de la communauté environnante, qu’il soit local, régional, national ou même international.

Détenue entièrement par ses membres, la coopérative est basée sur l’équité et l’égalité. Un membre, une voix.

Tous les membres y ont une voix équivalente, sans égard au profil social, financier ou professionnel.

Au Québec, on pense instinctivement à Desjardins. Mais lorsqu’on y réfléchit un peu plus, le modèle coopératif est beaucoup plus répandu.

À preuve, saviez-vous que les entreprises suivantes sont des coops? Voilà de quoi apprécier encore plus leurs produits et leurs services !

Au Québec et au Canada

1. Les produits laitiers d’Agropur

Grande coopérative laitière du Québec, elle rassemble près de 3290 producteurs de lait de la province et fait partie des plus grands transformateurs laitiers au monde. Gageons que vous mangez plus de fromages coopératifs que vous ne le croyez!

2. Les escapades de Coop Kayaks de mer des îles

S’étant donné pour mission de faire vivre l’aventure du kayak au plus de gens possible, la jeune association offre des initiations à la pratique du kayak, des formations techniques et des conseils en sécurité nautique – et tout cela, bien installée au bord du fleuve à Trois-Pistoles.

3. L’équipement de Mountain Equipment Co-op (MEC)

L’entreprise propose des produits d’alpinisme, mais également une variété d’équipement de plein air. Depuis sa création à Vancouver en 1971, MEC n’a cessé d’évoluer en tant que coop, chérissant toujours des valeurs d'intégrité, de respect d'autrui et d'esprit communautaire.

4. Les matériaux de Home Hardware

Ce détaillant de quincaillerie et de matériaux de construction est uniquement détenu par des Canadiens. Depuis sa fondation en 1964, la chaîne a ouvert plus de 1000 magasins à travers le pays, tous gérés en coopérative par une communauté d’experts en rénovation.

5. Les appartements des coopératives d'habitation

Établies dans les quartiers de nombreuses villes, les coopératives d’habitation offrent des logements à prix abordables. Les locataires contribuent au mouvement en se partageant diverses tâches d’entretien dans leur coopérative. En somme, ce sont 50 000 Québécois qui cohabitent et favorisent le mieux-être de leur communauté.

6. Le développement durable de Coopérative forestière de Girardville

Avec un souci marqué pour l'environnement, l'écologie et le développement durable, cette coop s’assure de laisser un héritage positif aux générations futures. Elle y arrive notamment en produisant des huiles essentielles extraites des résidus de coupe de l'épinette noire ainsi qu’en diversifiant ses activités d'aménagement forestier et de récolte écologique.

7. L’autopartage de Communauto

Avec ou sans réservation, cette entreprise de partage de voiture en libre-service rassemble beaucoup d’adeptes urbains. Se servant ponctuellement de véhicules, les membres s’inscrivent dans un mouvement de transport collectif et de protection de l'environnement.

8. Le petits plats de Coop Touski

Ce café a ouvert ses portes dans le quartier Centre-Sud de Montréal en 2003. Depuis, on peut y manger des petits plats abordables cuisinés sur place, ou encore participer aux nombreuses activités de musique, d’arts visuels, de poésie, de contes et de théâtre. Sans patron ni conseil d’établissement, les travailleurs du Touski gèrent collectivement et quotidiennement le café.

9. Les fruits et les légumes de La Manne

Située à Victoriaville, cette coopérative promeut la saine alimentation. Depuis plus de 40 ans, on y propose un vaste choix de fruits et de légumes biologiques, de produits naturels, de produits d'entretien et de cosmétiques. Tous les produits sont bons pour l'environnement et offerts au meilleur prix possible.

Dans le monde entier

1. Les Packers de Green Bay (NFL)

Cette équipe de football professionnelle américaine est en réalité une coop qui appartient à la communauté. Les concitoyens de la municipalité de Green Bay, dans le Wisconsin aux États-Unis, ont un attachement particulier à cette équipe couronnée de 13 titres de champion (dont quatre Super Bowls). L'équipe génère tellement d'intérêt que les billets de saison – et même les places dans la liste d'attente pour en obtenir – se passent d'une génération à l'autre dans plusieurs familles!

On compte plus de 2,6 millions de coopératives dans le monde.

Au Canada, l’équipe de football des Roughriders de la Saskatchewan est également basée sur un modèle coopératif.

2. Les canneberges d’Ocean Spray

Tout a commencé par trois Américains passionnés de la canneberge. Rapidement, leur amour pour la transformation du petit fruit rouge a pris de l’ampleur jusqu’à devenir une coopérative d’envergure en Amérique du Nord. Aujourd’hui, ce sont près de 700 familles qui produisent, collaborent et s’entraident au sein de cette coop.

3. Le café de Tierra Nueva

L’entreprise a d’abord établi son modèle coopératif avec 23 membres producteurs de café biologique au Nicaragua. Vingt ans plus tard, ils sont 600 membres à joindre la coop Tierra Nueva et à unir leur force dans la production de café, de gingembre, de miel et de curcuma.

4. Certaines coops de France

La Coopération Agricole en France représente 2500 entreprises-coopératives agricoles et agroalimentaires partout dans l’Hexagone. Quant à la banque coopérative française Crédit Mutuel, elle appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires. Elle œuvre dans les mondes agricole, musical et associatif.

Au Québec, la Coop fédérée joue un rôle semblable en représentant 120 000 producteurs agricoles et consommateurs dans près de 70 coopératives affiliées, réparties partout au Canada. Il s’agit de l’entreprise agroalimentaire la plus importante au Québec. Sur l’échiquier mondial, elle se positionne au 24e rang parmi les plus grandes coopératives agroalimentaires au monde.

Inspirant, vous dites?

Le mouvement coopératif est non seulement couronné de succès au Québec et à travers le Canada, mais constitue également un modèle phare dans l’économie internationale. Pour en découvrir davantage sur la coop, visitez Desjardins.com.