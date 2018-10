1– « Lorsque vient le temps de payer au restaurant, on apporte à la table un appareil sur lequel on passe sa carte de crédit ou de débit, ou dans lequel on doit insérer sa carte de crédit ou de débit. La plupart des serveurs et serveuses, et nombre de clients, appellent cet engin “la machine”. Cette “machine” a-t-elle un nom ? », demandent D. Létourneau et J-P. Henri. Oui. Un lecteur de carte (bancaire, de crédit).

2– « Existe-t-il un mot français pour désigner un shooter – ce petit verre d’alcool ou de cocktail alcoolisé que l’on boit d’un seul trait ? », veut savoir Y. Viau. Je ne crois pas qu’il existe un équivalent de shooter en français. Mais, allons-y ! Un verre que l’on boit d’un seul trait : que l’on boit cul sec, donc ! Un « cul-sec », alors... Ce qui, évidemment, n’a rien à voir avec les expressions avoir du cul (avoir de la chance), cul par-dessus tête (à la renverse) ou être sur le cul, ce qui, dans le langage populaire, signifie être épuisé.