Des incontournables

Connor McDavid, Claude Giroux, Alexander Radulov, Erik Karlsson, Connor Hellebuyck et les Capitals de Washington sont quelques-uns des choix incontournables de l’un des experts du Pool National de Hockey.

Le directeur des sports du Journal de Québec, Luc Grenier, n’a même pas eu à regarder les autres joueurs disponibles dans la première catégorie d’attaquants du Pool National de Hockey en voyant McDavid, des Oilers d’Edmonton, parmi les choix. Sidney Crosby, Nikita Kucherov, Nathan MacKinnon et Evgeni Mal-kin font la lutte au jeune capitaine des Oilers.

« C’est le joueur à prendre pour les 15 prochaines années. Pour moi, c’est un no brainer. Son potentiel est immense et tu ne peux pas passer à côté », s’exclame-t-il.

L’Ontarien a fini au sommet des pointeurs du circuit Bettman au cours des deux dernières campagnes en vertu de récoltes de 100 et 108 points. Chaque fois, il a pris part à toutes les rencontres de son équipe, lui qui s’était absenté durant une bonne partie de sa saison recrue en 2015-2016 en raison d’une blessure.

Giroux avant Tavares et Matthews

Si le choix de McDavid fait assurément l’unanimité, notre pooler vedette a effectué un choix quelque peu surprenant en misant sur Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, plutôt que sur des joueurs comme John Tavares, Auston Matthews ou Patrick Laine en troisième ronde.

Certes, le Franco-Ontarien a connu la meilleure saison en carrière l’an passé avec 102 points, mais Giroux ne nous a pas habitués à des coups d’éclat successifs jusqu’ici. Pour Luc Grenier, tout ça ne change rien.

« Je l’ai pris parce que j’ai regretté de ne pas l’avoir choisi l’an passé ! Les jeunes poussent à Philadelphie et on sent un retour offensif des Flyers. Et Giroux est bien entouré. J’ai été hésitant avec Tavares parce qu’il va partager son temps de glace avec Matthews », a-t-il expliqué.

Karlsson, inévitable

À la défense, Erik Karlsson, qui vient de se joindre aux Sharks de San Jose, était un incontournable pour la première catégorie de cette position dans Le Pool National de Hockey.

« C’est le meilleur défenseur offensif de la Ligue nationale et, en plus, c’est sa dernière saison avec son autonomie complète. Il voudra récolter le plus de points pour ramasser tous les dollars possibles », a mentionné Luc Grenier.

Il a opté pour Hellebuyck parce que le gardien des Jets de Winnipeg évolue avec « l’une des meilleures équipes. Je n’ai pas pris le meilleur gardien, mais celui qui peut gagner le plus de matchs », selon lui.

Quant à son choix des Capitals, il n’y a pas que leur conquête de la coupe Stanley qui a pesé dans la balance. « Ils sont toujours bons en saison régulière et c’est un pool de saison ! Puis, ils vont être motivés à vouloir répéter. »

10 premiers au classement général

1. Richard Lamothe | 42 points

1. Marc-A. Thériault | 42 points

3. Gilles Decelles | 39 points

3. Daniel Veilleux | 39 points

5. Sylvain Lamontagne | 38 points

6. Mac Med | 37 points

6. Louise Charron | 37 points

6. Dominique Boulay | 37 points

9. Jean-Yves Girard | 36 points

9. André Bélanger | 36 points

