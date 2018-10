Des retombées concrètes contre le cancer du sein

Chaque somme amassée dans le cadre de la campagne Québec ville en rose participe à l’avancement des soins et de la recherche sur la maladie au CHU de Québec. L’argent amassé au cours des dernières années a permis à la Fondation du CHU de Québec de financer l’achat d’un appareil de localisation permettant d’effectuer des biopsies plus précises, intégré à l’appareil de tomosynthèse dont disposait déjà le Centre des maladies du sein. La journaliste Danny Côté s’est rendue sur place pour en savoir plus et s’est également entretenue avec le Dr Yves Loisel, qui a présenté ses recherches sur l’angiomammographie, une méthode de mammographie qui procède par contraste, la plus précise et économique permettant de calculer la taille exacte d’une masse. Voyez le reportage samedi.

Photo courtoisie