Golf féminin: l’Angleterre et les États-Unis mènent

L’Angleterre et les États-Unis étaient en tête de leur groupe respectif lors de la compétition UL International Crown, une compétition biennale de golf féminin, lorsque la noirceur a forcé les organisateurs à interrompre le jeu, vendredi à Incheon, en Corée du Sud.

En vertu de deux victoires face à leurs rivales de Taïwan, lors de la deuxième session, les Anglaises sont les seules golfeuses toujours invaincues, avec un dossier de 3-0-1. Bronte Law et Jodi Ewart Shadoff ont notamment lessivé Candie Kung et Phoebe Yao par six coups, avec quatre trous à faire. Meneuses dans l'autre groupe, les Américaines Cristie Kerr et Lexi Thompson, devançaient par un coup les Japonaises Misuzu Narita et Mamiko Higa, après 11 trous.

En embuscade avec un dossier de 3-1, les Sud-Coréennes Sung Hyun Park et In-Kyung Kim sont par ailleurs en voie de vaincre le duo britannique composé de Charley Hull et Georgia Hall. Elles menaient par quatre coups après huit fanions.

De fortes pluies pourraient chambouler le déroulement de l’événement pour le reste de la fin de semaine. Le typhon Kong-Rey, devenu une tempête tropicale après avoir touché terre, pourrait amener jusqu'à 300 millimètres de pluie en Corée pendant la nuit, selon les prévisions météorologiques.