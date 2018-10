Grosses pertes à la suite du G7

« On ne va pas lâcher le morceau, affirme en entrevue téléphonique la présidente de l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul, Laurence Van Muylem. Je n’ai pas de problème à soutenir mes membres et faire un recours collectif. »

Le fédéral avait laissé miroiter des « retombées économiques importantes à court terme pour la communauté locale et la région environnante » en marge du G7, un forum économique réunissant plusieurs puissances mondiales qui s’est tenu dans la région de Charlevoix, au début du mois de juin.

Certains commerces ont fait de bonnes affaires durant le G7, notamment des auberges et des restaurants, nuance Mme Van Muylem. La plupart des hébergements affichaient complet et étaient occupés par des gens responsables d’organiser l’événement, comme des corps policiers.

Or, toutes ces personnes « étaient là pour travailler », plaide Mme Van Muylem, et non pour « s’acheter des souvenirs ou jouer aux touristes ».